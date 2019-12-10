BİM 10 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de kampanyalı ürünler neler?
BİM 10 Aralık 2019 aktüel ürünler bugün satışa çıktı. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda, bakliyat ürünleri dikkat çekiyor. Baldo pirinç, pilavlık bulgur, kırmızı mercimek, nohut, siyez bulguru, burgu makarna, siyah nohut gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda. Peki, BİM'in bu haftaki indirimli ürünleri neler? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 10 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
10.12.2019 09:24
- Son Güncelleme: 10.12.2019 09:24
10 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu burada! Salı günü indirimlerini müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, geçtiğimiz gün yayımladığı katalıgda bakliyat ürünlerine ağırlık verildiğini duyurmuştu. Bugünden itibaren indirimli ürünler raflarda yerlerini aldı. Peki, haftanın BİM indirimleri neler? İşte 10 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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