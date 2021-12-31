Şişli’deki otelde vahşi cinayet! Kamera kayıtları ortaya çıktı: Tunuslu kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika haberi... İstanbul Şişli'deki vahşi otel cinayetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öldürülen kadının son anları ve zanlının görüntüsü kameralarca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, ilk olarak zanlı Mohammad O.E.A.'nın 19.40 sıralarında otele geldiği görüldü. Zanlının ardından saatler 22.19'u gösterirken Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni de otele girdi. Tunuslu kadın, bir süre otelin görevlisi ile bir şeyler konuştu. Yaklaşık iki dakika sonra, Mohammad O.E.A. ve Mariyam Aloui Ep Guitni birlikte otelin üst katlarına çıkan merdivenlere yöneldi. Saat 23.36'a ait başka kamera kaydında, Mohammad O.E.A.'nın otelden çıkarak olay yerinden ayrıldığı görüldü. İşte vahşi cinayete ilişkin kan donduran detaylar...
31.12.2021 10:55
- Son Güncelleme: 31.12.2021 10:57