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Haberler Yaşam Pitbull saldırısına uğramıştı! Minik Asiye'den duygulandıran istek: Oyuncaklarım...

Pitbull saldırısına uğramıştı! Minik Asiye'den duygulandıran istek: Oyuncaklarım...

Gaziantep'te pitbull köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş yürekleri burkmuştu. Türkiye'yi ayağan kaldıran olayla Başkan Erdoğan bizzat ilgilenirken, minik Asiye dünyaca ünlü estetik cerrahı Prof. Dr. Ömer Özkan'a emanet edildi. Sağlık durumu iyi olan Asiye'nin babasından isteği ise herkesi ağlattı...

31.12.2021 10:14 - Son Güncelleme: 31.12.2021 10:14
Pitbull saldırısına uğramıştı! Minik Asiye’den duygulandıran istek: Oyuncaklarım...

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

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Pitbull saldırısına uğramıştı! Minik Asiye’den duygulandıran istek: Oyuncaklarım...

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli gerçekleştirilmişti.

Pitbull saldırısına uğramıştı! Minik Asiye’den duygulandıran istek: Oyuncaklarım...

Asiye'nin tedavisi normal serviste sürüyor. Ailesi küçük kızın başından bir an olsun ayrılmıyor.

Pitbull saldırısına uğramıştı! Minik Asiye’den duygulandıran istek: Oyuncaklarım...

Baba Hüseyin Ateş, "Normal serviste ağızdan besleniyor. Biraz sıkıntıları var. Ama onu sağlıklı görmek, iyileşeceğini bilmek ailecek bizi mutlu ediyor.

Pitbull saldırısına uğramıştı! Minik Asiye’den duygulandıran istek: Oyuncaklarım...

'Eve ne zaman gideceğiz, oyuncaklarımı özledim' diyerek ağlıyor" dedi.

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