Pitbull saldırısına uğramıştı! Minik Asiye'den duygulandıran istek: Oyuncaklarım...
Gaziantep'te pitbull köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş yürekleri burkmuştu. Türkiye'yi ayağan kaldıran olayla Başkan Erdoğan bizzat ilgilenirken, minik Asiye dünyaca ünlü estetik cerrahı Prof. Dr. Ömer Özkan'a emanet edildi. Sağlık durumu iyi olan Asiye'nin babasından isteği ise herkesi ağlattı...
31.12.2021 10:14
- Son Güncelleme: 31.12.2021 10:14
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu iyiye gidiyor.
Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli gerçekleştirilmişti.