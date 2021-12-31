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İranlılar Van'ı çok seviyor! İranlı turistler kutlamalara erken başladı

Van'da oteller, yılbaşı için gelen İranlı turistlerle tamamen doldu. Yeni yıl kutlamasına erken başlayan İranlılar, otellerin eğlence salonlarında müzik eşliğinde sabaha kadar eğlendi. Turistler yeni yıla Van'da erken girdiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

31.12.2021 11:46 - Son Güncelleme: 31.12.2021 11:46
İranlılar Van’ı çok seviyor! İranlı turistler kutlamalara erken başladı

İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da eğlenmek için Van'ı tercih etti. İran'dan yılbaşı tatili için gelen turistler ile birlikte kentteki oteller tamamen doldu.

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İranlılar Van’ı çok seviyor! İranlı turistler kutlamalara erken başladı

Yeni yıl kutlamalarına erken başlayan İranlılar, konakladıkları otellerin eğlence salonlarında Farsça ve Azerice çalan müzik eşliğinde sabaha kadar eğlendi.

İranlılar Van’ı çok seviyor! İranlı turistler kutlamalara erken başladı

Organizasyonu yapan otelin Genel Müdürü Sebahattin Duran, uzun bir aradan sonra otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Uzun bir aradan sonra bu coşkuyu yine yakaladık. Yurtdışından gelen tüm misafirlerimizi burada ağırladık. Bu güzel coşkuyu görüyorsunuz, özlediğimiz bir coşku. Yeni yıla bir gün erken başladık. Misafirlerimizin talebi doğrultusunda böyle bir karar aldık. Herkes çok güzel eğleniyor. Bu arada herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

İranlılar Van’ı çok seviyor! İranlı turistler kutlamalara erken başladı

Turistler ise yeni yıla Van'da erken girdiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

İranlılar Van’ı çok seviyor! İranlı turistler kutlamalara erken başladı

İşte o kutlamadan kareler...

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