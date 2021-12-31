İranlılar Van’ı çok seviyor! İranlı turistler kutlamalara erken başladı

Organizasyonu yapan otelin Genel Müdürü Sebahattin Duran, uzun bir aradan sonra otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Uzun bir aradan sonra bu coşkuyu yine yakaladık. Yurtdışından gelen tüm misafirlerimizi burada ağırladık. Bu güzel coşkuyu görüyorsunuz, özlediğimiz bir coşku. Yeni yıla bir gün erken başladık. Misafirlerimizin talebi doğrultusunda böyle bir karar aldık. Herkes çok güzel eğleniyor. Bu arada herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.