Küçükçekmece'de duvarsız bina! Ekipler bile şaşırdı

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında bitişiğindeki binanın terasında bulunan kafenin duvarının olmadığı ortaya çıktı.
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir binanın bitişiğindeki binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı.
Olay, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan 2 katlı binanın 2. katının bir bölümünde duvar olmadığı ortaya çıktı.
DUVAR YOK DEKOR VAR
Kafe olarak kullanılan katın bir bölümüne inşaat sırasında duvar örülmediği ve bitişikteki 5 katlı binanın duvarına alçıpanla dekor yapıldığı anlaşıldı.