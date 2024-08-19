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Küçükçekmece'de duvarsız bina! Ekipler bile şaşırdı

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında bitişiğindeki binanın terasında bulunan kafenin duvarının olmadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 09:37 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 09:37
Küçükçekmece’de duvarsız bina! Ekipler bile şaşırdı 1

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir binanın bitişiğindeki binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı.

Küçükçekmece’de duvarsız bina! Ekipler bile şaşırdı 2

Olay, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan 2 katlı binanın 2. katının bir bölümünde duvar olmadığı ortaya çıktı.

Küçükçekmece’de duvarsız bina! Ekipler bile şaşırdı 3

DUVAR YOK DEKOR VAR

Kafe olarak kullanılan katın bir bölümüne inşaat sırasında duvar örülmediği ve bitişikteki 5 katlı binanın duvarına alçıpanla dekor yapıldığı anlaşıldı.

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