Bu test adeta beyin yakıyor! Gizlenen kelebek, yarasa ve ördeği hiç kimse bulamıyor! IQ seviyesini ortaya çıkarıyor
Sosyal medya dikkat çeken birçok zeka testi bulunuyor. Pek çoğu basit gibi görülse de herkes çözemiyor. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. Peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...
31.10.2022 14:49 - Son Güncelleme: 31.10.2022 14:49
Basit gibi görünen ama bir süre sonra işin içinden çıkmak için zorlanacağınız görselde eğer hicbirini bulamazsanız, beyniniz kötüleşiyor demektir. Sadece bir tane bulabilirseniz, yaşlılığa adım atmaya başladığınız anlamına gelir. Eğer iki tane bulabilirseniz, hala iyi durumdasınız. Eğer üçünü de bulursanız, sağlıklısınız demektir. Bu yönde tezleri olan bazı sosyal medya kullanıcıları var.