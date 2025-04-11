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Şişli'de İranlı futbolcunun şüpheli ölümü! Ağzı burnu kanlar içindeydi

İran uyruklu futbolcu ve bodyguard 39 yaşındaki Seyedmojtaba Hashemi, yaşadığı dairenin mutfağında ölü bulundu. Kanlar içinde bulunan, vücudunda darp ve kesi izine rastlanmayan Hashemi'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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DHA
Şişli’de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü! Ağzı burnu kan içinde bulundu

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olan Seyedmojtaba Hashemi, saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktı.

Şişli’de İranlı futbolcunun şüpheli ölümü! Ağzı burnu kanlar içindeydi

Hashemi sokakta bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairesine geldi. Öğle saatlerinde Hashemi'den haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30) Hashemi'nin evine gitti.

Şişli’de İranlı futbolcunun şüpheli ölümü! Ağzı burnu kanlar içindeydi

AĞZI BURNU KANLAR İÇİNDEYDİ

Hashemi'nin arkadaşı kapı açılmayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiğinde Hashemi'yi mutfakta hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi'nin göğsünde meyve bıçağı bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hashemi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şişli’de İranlı futbolcunun şüpheli ölümü! Ağzı burnu kanlar içindeydi

DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, eve girerek cesette bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Hashemi'nin vücudunda darp ve kesi izine rastlanmadı.

Şişli’de İranlı futbolcunun şüpheli ölümü! Ağzı burnu kanlar içindeydi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalışmaların ardından Hashemi'nin cansız bedeni, cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.