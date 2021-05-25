Şişli'de 200 bin liralık kumaş hırsızlığı! Soyguna ara verip sıkışan trafiği açtılar
İstanbul Şişli'de bir tekstil deposunu gelen hırsızlar, 12 dakikada yaklaşık 200 bin TL değerinde kumaşı çaldı. Zanlılar, sokağa bir minibüsün gelmesiyle trafik sıkışınca minibüse de yol vererek trafiği açtıktan sonra soyguna devam etti. Kamera kayıt dekoderi çalınan iş yerinin IP kamera sisteminden ve çevredeki diğer iş yerlerinden soyguna ait görüntüler elde edildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını da inceleyerek soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Araçtan hızla inen iki kişi deponun kapısına tırmanarak iş yerini gözetlemeye başladı. Deponun kilidini kırarak içeri giren hırsızlar, 210 bin lira değerindeki kumaşları geldikleri minibüse yüklemeye başladı. Hırsızların soygun anları ise iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların minibüsten hızla inerek kumaş deposunu gözetlediği ve depo kapısının kilidini kırarak içeri girdikleri görülüyor. Yüzleri maskeli hırsızların depoda bulunan kumaşları geldikleri minibüse yükledikleri görülüyor. Zanlılar, sokağa gelen bir minibüse de yol verdikten sonra hırsızlığa devam ediyor. Maskeli zanlılar, iş yerinde bulunan güvenlik kamerasını da sökerek çalıyor.