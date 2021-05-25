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SON DAKİKA: İstanbul'da Bayrampaşa sebze meyve halinde yangın çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul'da ticaretin kalbi konumunda yer alan Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

25.05.2021 13:28 - Son Güncelleme: 25.05.2021 13:40
SON DAKİKA: İstanbul'da Bayrampaşa sebze meyve halinde yangın çıktı

Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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SON DAKİKA: İstanbul'da Bayrampaşa sebze meyve halinde yangın çıktı

Bayrampaşa'da meyve ve sebze halindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA: İstanbul'da Bayrampaşa sebze meyve halinde yangın çıktı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul'da Bayrampaşa sebze meyve halinde yangın çıktı

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

SON DAKİKA: İstanbul'da Bayrampaşa sebze meyve halinde yangın çıktı