SON DAKİKA: İstanbul'da Bayrampaşa sebze meyve halinde yangın çıktı
Son dakika haberleri... İstanbul'da ticaretin kalbi konumunda yer alan Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
25.05.2021 13:28
- Son Güncelleme: 25.05.2021 13:40
Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Bayrampaşa'da meyve ve sebze halindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.