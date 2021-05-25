İlk defa oldu! Çoruh Nehri'ni besleyen Oltu Çayı baharde debisinin artması gerekirken kurudu

'ARAZİLERİMİZ SUYA HASRET KALACAK'

Çayın ilk defa kuruduğunu söyleyen Aslanpaşa Mahallesi'nin muhtarı Zafer Şahin, "Daha 5'inci ayın sonlarındayız. Her sene bu aylarda Oltu Çayı yatağına sığmazken, böyle bir şey tarihinde belki de ilk defa yaşanıyor.