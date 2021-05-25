İlk defa oldu! Çoruh Nehri'ni besleyen Oltu Çayı baharde debisinin artması gerekirken kurudu
Kargapazarı Dağları'ndan doğan ve Erzurum'un Oltu ilçesinden geçerek, Çoruh Nehri'ne karışan Oltu Çayı, baharda debisi 4-5 kat artarken, bu yıl kurudu. Bölge halkı, çayın balıklar için yaşam alanı olmaktan çıktığını söyledi. Bölge halkından Selami Altun da "Ben 63 yaşındayım Oltu'da doğdum, büyüdüm; havaların kurak gitmesinden dolayı mayıs ayında çayın bu kadar azalmasına ilk defa şahit oluyorum. Geçtiğimiz yıllarda çay coşkun akardı" dedi.
25.05.2021 12:26
- Son Güncelleme: 25.05.2021 12:42