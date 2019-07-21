Şişli'de 2 otobüsün arasına giren motosikletli metrelerce sürüklendi

Olay dün saat 13.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Mecidiyeköy yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsü önünde orta ve sol şeritte ilerleyen Halk otobüsü ve İETT otobüsünü geçmek için aralarına girdi.