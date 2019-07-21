Şişli'de 2 otobüsün arasına giren motosikletli metrelerce sürüklendi
Şişli'de önünde seyreden iki otobüsü geçmek için hız yapıp şerit değiştirirken kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
21.07.2019 14:56
- Son Güncelleme: 21.07.2019 14:57
Otobüsün altında sürüklenen motosikletli acı içinde kıvranırken arkadan gelen bir motosikletli de kaza yapan motosiklete çarparak durabildi. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiğini gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Başındaki kaskı sayesinde ölümden kıl payı kurtulan yaralı, vatandaşlar tarafından yoldan alınıp kaldırıma taşındı.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İETT otobüsünün sürücüsü polise verdiği ifadesinde, "Motosikletli tam gaz geliyordu. Araya girdi, geçemedi frene bastı düştü. Hızla arkamdan geliyordu, ben kazayı fark ettim, durdum. Diğer otobüs yola devam etti, gitti." dediği öğrenildi.
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