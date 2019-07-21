Migren belirtileri nelerdir? Migren tedavisinde en etkili yöntem nedir? Uzmanı uyardı: Çikolatadan uzak durun!

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir baş ağrısının ne zaman migren olarak nitelendirilebileceği bu konuda en çok sorulan sorulardan biri. Mide bulantısı, günlük aktivitelerinizi etkileyen şiddetli baş ağrısı, ışık ve sese karşı rahatsızlık migrenin belirtileri olarak kabul ediliyor. Ancak yeni başlayan veya farklı nitelikte bir baş ağrısı yaşıyorsanız, ağrının şiddeti zaman içinde artıyorsa, egzersizle birlikte ortaya çıkıyorsa, belli bir huyu olmayan ve tedaviye cevap vermeyen baş ağrısı yaşıyorsanız "kırmızı bayrak" olarak değerlendirmeli ve hemen bir nöroloji uzmanına başvurmalısınız.