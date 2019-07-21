23 Temmuz BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM aktüelde bakım ürünlerinde büyük sürpriz
Salı ve cuma günleri fırsatlı ürünler sunan BİM'de haftanın ürünleri merakla araştırılıyor. Bu hafta salı günü satışa sunulacak ürünlerde bakım ürünleri dikkat çekiyor. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen 23 Temmuz Salı ve 26 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Peki 23 Temmuz Salı ve 26 Temmuz Cuma günü BİM aktüel ürünler arasında hangi sürpriz ürünler var? İşte kataloğda yer alan o ürünler...
Vatandaşlar tarafından büyük bir merakla beklenen 23 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. BİM tarafından her hafta salı ve cuma günleri büyük fırsatlar sunuluyor. BİM marketlerin bu hafta raflarında yer alacak indirimli ürünler belli oldu. Bu haftaki katalogda bakım ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alacak? İşte 23 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...