23 Temmuz BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM aktüelde bakım ürünlerinde büyük sürpriz!

Vatandaşlar tarafından büyük bir merakla beklenen 23 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. BİM tarafından her hafta salı ve cuma günleri büyük fırsatlar sunuluyor. BİM marketlerin bu hafta raflarında yer alacak indirimli ürünler belli oldu. Bu haftaki katalogda bakım ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alacak? İşte 23 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...