Sis Eskişehir'i yuttu! Kentte sabah saatlerinde ilginç manzara
Eskişehir'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte olumsuz anlar yaşandı. Bununla birlikte sis güzel manzaralar da oluşturdu. Kentte 2 derece olan hava sıcaklığının, gün içinde 9 dereceye kadar çıkmasının ve yağmur görülmesinin beklendiği kaydedildi.
03.01.2022 10:14
- Son Güncelleme: 03.01.2022 10:14
Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı'ndaki tekneler ve çevresinde bulunan heykeller ise sisin arasında kaybolurken, güzel manzaralar ortaya çıktı.