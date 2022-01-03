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Sis Eskişehir'i yuttu! Kentte sabah saatlerinde ilginç manzara

Eskişehir'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte olumsuz anlar yaşandı. Bununla birlikte sis güzel manzaralar da oluşturdu. Kentte 2 derece olan hava sıcaklığının, gün içinde 9 dereceye kadar çıkmasının ve yağmur görülmesinin beklendiği kaydedildi.

DHA
03.01.2022 10:14 - Son Güncelleme: 03.01.2022 10:14
Sis Eskişehir’i yuttu! Kentte sabah saatlerinde ilginç manzara

Eskişehir'de etkili olan sis, trafik akışını olumsuz etkilerken, güzel manzaralar oluşturdu.

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Sis Eskişehir’i yuttu! Kentte sabah saatlerinde ilginç manzara

Kent merkezinde sabah başlayan sis, farklı bölgelerde de etkili oldu.

Sis Eskişehir’i yuttu! Kentte sabah saatlerinde ilginç manzara

Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sis Eskişehir’i yuttu! Kentte sabah saatlerinde ilginç manzara

Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı'ndaki tekneler ve çevresinde bulunan heykeller ise sisin arasında kaybolurken, güzel manzaralar ortaya çıktı.

Sis Eskişehir’i yuttu! Kentte sabah saatlerinde ilginç manzara

Kentte 2 derece olan hava sıcaklığının, gün içinde 9 dereceye kadar çıkmasının ve yağmur görülmesinin beklendiği kaydedildi.

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