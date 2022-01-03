Yarışmacı ne yaptıysa bilemedi! Milyoner'de sorulan Yuri Gagarin sorusu geceye damga vurdu
Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan "Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in öldükten sonra yakılan naaşının külleri şu an nerededir?" sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı joker hakkını kullansa da doğru yanıtı bulamadı. İşte geceye damga vuran o soru ve diğer soruların yanıtları.
03.01.2022 01:46
- Son Güncelleme: 03.01.2022 01:46