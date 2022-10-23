Sırp model Sladana Milojev tecavüze uğradığını iddia etmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Emniyette ifadesi alınan kadın, D.E. ile bir buçuk yıldır arkadaş olduğunu, olay günü gece saatlerinde buluştuklarını, bir gece kulübünde alkol aldıklarını, saat 02.50'ye kadar kendinde olduğunu, ondan sonrasını hatırlamadığını, ertesi gün 11.00 sıralarında kendine geldiğinde kalmış olduğu oteldeki odada tek başına olduğunu, üzerinin tamamen çıplak olduğunu, genital bölgesinde ağrı olduğunu, cüzdanında bulunan 5 bin avro ve 2 bin lira parasının olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine D.E.'yi aradığını, otele kendisini kimin getirdiğini sorduğunda adamın 'Ben getirdim' dediğini, genital bölgesindeki ağrıdan dolayı D.E.'nin kendisine tecavüz ettiğini düşündüğünü ve paralarını çaldığını düşündüğünü söyledi.