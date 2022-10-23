Sırp model Sladana Milojev tecavüze uğradığını iddia etmişti! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'u gelen Sırp model Sladana Milojev, bir gece kulübünde eğlenirken içtiği ilk bardaktan sonra kendinden geçtiğini ve çıplak bir şekilde otel odasında uyandığını iddia etmişti. Genç kadın sabah saatlerinde ise emniyete giderek şikayette bulundu. İddiayı araştıran ekipler bambaşka bir gerçeğe ulaştı. İşte detaylar…
Sırp model Sladana Milojev (24) İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi.
PARAYI ALAMAYINCA TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ
Daha sonra D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, iddiaya göre kendisinden bin dolar istedi. Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığı ve 5 bin avro ile 2 bin lira parasının alındığı iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.
Emniyette ifadesi alınan kadın, D.E. ile bir buçuk yıldır arkadaş olduğunu, olay günü gece saatlerinde buluştuklarını, bir gece kulübünde alkol aldıklarını, saat 02.50'ye kadar kendinde olduğunu, ondan sonrasını hatırlamadığını, ertesi gün 11.00 sıralarında kendine geldiğinde kalmış olduğu oteldeki odada tek başına olduğunu, üzerinin tamamen çıplak olduğunu, genital bölgesinde ağrı olduğunu, cüzdanında bulunan 5 bin avro ve 2 bin lira parasının olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine D.E.'yi aradığını, otele kendisini kimin getirdiğini sorduğunda adamın 'Ben getirdim' dediğini, genital bölgesindeki ağrıdan dolayı D.E.'nin kendisine tecavüz ettiğini düşündüğünü ve paralarını çaldığını düşündüğünü söyledi.