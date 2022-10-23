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Sırp model Sladana Milojev tecavüze uğradığını iddia etmişti! Gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'u gelen Sırp model Sladana Milojev, bir gece kulübünde eğlenirken içtiği ilk bardaktan sonra kendinden geçtiğini ve çıplak bir şekilde otel odasında uyandığını iddia etmişti. Genç kadın sabah saatlerinde ise emniyete giderek şikayette bulundu. İddiayı araştıran ekipler bambaşka bir gerçeğe ulaştı. İşte detaylar&hellip;

23.10.2022 19:16 - Son Güncelleme: 23.10.2022 19:16
Sırp model Sladana Milojev tecavüze uğradığını iddia etmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Sırp model Sladana Milojev (24) İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi.

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Sırp model Sladana Milojev tecavüze uğradığını iddia etmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Genç model akşam saatlerinde sevgilisi D.E. (35) ile buluşarak, birlikte eğlence mekanına gitti. Burada eğlenen çift, ardından başka bir eğlence mekanına girerek eğlenmeyi sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının alkol nedeniyle sarhoş olması üzerine D.E., genç modeli kaldığı otele götürdü.

Sırp model Sladana Milojev tecavüze uğradığını iddia etmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Burada ikili, iddiaya göre genç modelin de rızasıyla cinsel ilişkiye girdi.

Sırp model Sladana Milojev tecavüze uğradığını iddia etmişti! Gerçek bambaşka çıktı

PARAYI ALAMAYINCA TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ
Daha sonra D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, iddiaya göre kendisinden bin dolar istedi. Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığı ve 5 bin avro ile 2 bin lira parasının alındığı iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.

Sırp model Sladana Milojev tecavüze uğradığını iddia etmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Emniyette ifadesi alınan kadın, D.E. ile bir buçuk yıldır arkadaş olduğunu, olay günü gece saatlerinde buluştuklarını, bir gece kulübünde alkol aldıklarını, saat 02.50'ye kadar kendinde olduğunu, ondan sonrasını hatırlamadığını, ertesi gün 11.00 sıralarında kendine geldiğinde kalmış olduğu oteldeki odada tek başına olduğunu, üzerinin tamamen çıplak olduğunu, genital bölgesinde ağrı olduğunu, cüzdanında bulunan 5 bin avro ve 2 bin lira parasının olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine D.E.'yi aradığını, otele kendisini kimin getirdiğini sorduğunda adamın 'Ben getirdim' dediğini, genital bölgesindeki ağrıdan dolayı D.E.'nin kendisine tecavüz ettiğini düşündüğünü ve paralarını çaldığını düşündüğünü söyledi.

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