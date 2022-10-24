Eşinden şüphelendi DNA testi yaptırdı hayatının şokunu yaşadı! 3 yıl sonra ortaya çıkan gerçek
İzmir'de eşinden şüphelenen bir adamın yaptırdığı DNA testi hayatının şokunu yaşattı. Eşinin hamileliğini 4. ayında haber vermesinden şüphelenip DNA testi yaptıran Gürkan Ü., 3 yaşındaki oğlunun kendisinden olmadığını öğrenince şoke oldu.
İzmir'deki bir şirketin Ege Bölge Müdürü Gürkan Ü. (41) 7 yıl önce hayatını insan kaynakları müdürü olarak çalışan Ayşen Ü. (39) ile evlendi. Çiftin mutlu giden evlilikleri bir yıl sonra A. (6) adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesiyle daha da arttı. Aradan geçen zamanda İş nedeniyle farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan çiftin arasında anlaşmazlıklar çıktı.
BOŞANMA KARARI SONRASI DNA TESTİ YAPTIRDI
Evlilikleri çatırdamaya başlayan çift, 2018'de boşanmaya karar verdi. Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası sürerken oğlu A. ile ilgili aklındaki soru işaretlerini gidermek için özel bir laboratuvarda DNA testi yaptırdı. Test sonucunda oğlunun kendinden olmadığını öğrenen Gürkan Ü.'nün dünyası başına yıkıldı.
ÇOCUĞU DNA TESTİNDEN KAÇIRDI
Bu şok gelişme üzerine Gürkan Ü. soluğu avukatı Bahar ve Gökhan Uluhan'ın yanında aldı. Avukatı aracılığıyla Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi'nde soybağının reddi davası açtı. Mahkeme çocuğun babasının Gürkan Ü.'nün olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi. Ancak Ayşen Ü., çocuğu 4 celse boyunca kaçırarak DNA testi yapılmasını geciktirdi.
Ayşen Ü., çocuğu 4 celse sonra DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na getirdi. Adli Tıpta çocuktan, anne ve babadan alınan örnekler karşılaştırıldı. Yapılan incelemede A.'nın babasının Gürkan Ü. olmadığı anlaşıldı. Dava sonucu küçük A., Gürkan Ü.'nün nüfusundan düşürüldü. 5 yıl boyunca kendi oğlu olarak bildiği A.'ya babalık yapmak zorunda kalan Gürkan Ü., ikinci darbeyi de boşanma davası sonucunda yedi.
TAZMİNAT CEZASI
Ayşen Ü.'nün avukatı A.'nın annesinin müvekkili olup olmadığına dair bir tespit yapılamadığını belirterek çocuğun hastanede karışmış olabileceğini söyledi. Sabah'ın haberine göre evliyken karısının kendisini başka biriyle aldatıp bir de çocuk yapmasına rağmen Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi Ayşen Ü.'ye adeta ödül gibi tazminat verdi.