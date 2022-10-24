Eşinden şüphelendi DNA testi yaptırdı hayatının şokunu yaşadı! 3 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

Ayşen Ü., çocuğu 4 celse sonra DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na getirdi. Adli Tıpta çocuktan, anne ve babadan alınan örnekler karşılaştırıldı. Yapılan incelemede A.'nın babasının Gürkan Ü. olmadığı anlaşıldı. Dava sonucu küçük A., Gürkan Ü.'nün nüfusundan düşürüldü. 5 yıl boyunca kendi oğlu olarak bildiği A.'ya babalık yapmak zorunda kalan Gürkan Ü., ikinci darbeyi de boşanma davası sonucunda yedi.

TAZMİNAT CEZASI

Ayşen Ü.'nün avukatı A.'nın annesinin müvekkili olup olmadığına dair bir tespit yapılamadığını belirterek çocuğun hastanede karışmış olabileceğini söyledi. Sabah'ın haberine göre evliyken karısının kendisini başka biriyle aldatıp bir de çocuk yapmasına rağmen Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi Ayşen Ü.'ye adeta ödül gibi tazminat verdi.