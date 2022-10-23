Gaziantep'te katmerci Orhan Sertkaya'nın öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan katmerci Orhan Sertkaya'nın öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
23.10.2022 16:04 - Son Güncelleme: 23.10.2022 16:28
Olay, 21 Ekim 2022 Cuma akşamı Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Kiraz isimli şahıs tartışmaya başlamıştı.
Tartışma sırasında Mehmet Kiraz tarafından kafasından silahla vurulan Orhan Sertkaya ölmüş, oğlu ise yaralanmıştı.
KATMERCİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Katmerci Orhan Setkaya'nın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.