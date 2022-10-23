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Gaziantep'te katmerci Orhan Sertkaya'nın öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan katmerci Orhan Sertkaya'nın öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
23.10.2022 16:04 - Son Güncelleme: 23.10.2022 16:28
Gaziantep’te katmerci Orhan Sertkaya’nın öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

Olay, 21 Ekim 2022 Cuma akşamı Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Kiraz isimli şahıs tartışmaya başlamıştı.

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Gaziantep’te katmerci Orhan Sertkaya’nın öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

Tartışma sırasında Mehmet Kiraz tarafından kafasından silahla vurulan Orhan Sertkaya ölmüş, oğlu ise yaralanmıştı.

Gaziantep’te katmerci Orhan Sertkaya’nın öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

KATMERCİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Katmerci Orhan Setkaya'nın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep’te katmerci Orhan Sertkaya’nın öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

Görüntülerde, katmerci Sertkaya'nın yanına gelen katil zanlısının bir süre bir şeyler söyledikten sonra katmercinin kafasına ateş ettiği anlar yer aldı.

Gaziantep’te katmerci Orhan Sertkaya’nın öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

Görüntünün devamında kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Sertkaya'nın yere yığılması ve düştüğü kanının akması dikkat çekerken, katil zanlısının, Ali Sertkaya'nın peşinden koşarak ona da ateş ettiği anlar pes dedirtti.

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