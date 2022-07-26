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Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Merve Öğretmen hayatını kaybetti

Şırnak'ın İdil ilçesinde yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki öğretmen Merve Batmaz, yaşamını yitirdi. Kazada otobüsteki 10 kişi de yaralandı.

DHA
26.07.2022 14:37 - Son Güncelleme: 26.07.2022 14:37
Şırnak’ta yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Merve Öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde İdil ilçesi ile Karalar beldesi Oyalı köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak'tan Diyarbakır'a yolcu taşıyan 35 AGG 489 plakalı otobüs, Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu öğretmeni Merve Batmaz'ın kullandığı 32 KA 407 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

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Şırnak’ta yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Merve Öğretmen hayatını kaybetti

Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsteki 10 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak’ta yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Merve Öğretmen hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü.

Şırnak’ta yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Merve Öğretmen hayatını kaybetti

Merve Batmaz'ın cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak’ta yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Merve Öğretmen hayatını kaybetti

Öte yandan kazada yaşamını yitiren öğretmenle ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, milli eğitim müdürlüğünün sosyal medya hesabından, taziye mesajı yayımladı.

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