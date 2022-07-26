Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Merve Öğretmen hayatını kaybetti
Şırnak'ın İdil ilçesinde yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki öğretmen Merve Batmaz, yaşamını yitirdi. Kazada otobüsteki 10 kişi de yaralandı.
26.07.2022 14:37 - Son Güncelleme: 26.07.2022 14:37
Kaza, sabah saatlerinde İdil ilçesi ile Karalar beldesi Oyalı köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak'tan Diyarbakır'a yolcu taşıyan 35 AGG 489 plakalı otobüs, Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu öğretmeni Merve Batmaz'ın kullandığı 32 KA 407 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.