Sinan Akçıl’dan Hadise’nin açıklamalarına net yanıt! “Ben de bir kara kutuyum”

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'nin Yılbaşı Özel programına konuk oldu.

Program sırasında samimi açıklamalarda bulunan Akçıl, "2024 çok güzel konserler yapabildiğim, kendi adıma çok şey üretmediğim ama şarkıcı arkadaşlarımı beslediğim bir sene oldu. 2025'ten daha umutluyum" ifadelerini kullandı.

"Magazinden kurtulma çabam yok" diyen ünlü şarkıcı, "Halkla bir sorunum olmadı hiç. Piyasada da çok arkadaşım var. Kendimle ilgili kendini beğenmiş burnu kalkık algısı yok. 'Sarı oğlum, ailemizin çocuğu' diyorlar anneler" dedi.

"BEN DE BİR KARA KUTUYUM" Hadise'nin açıklamalarına da değinen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hadise ile yaşananlar sır değil. Bazı bölümleri hariç hatırlanacak şeyler. Ama anlatılış şekli enteresan. Artık gülüp geçiyorum. Müzik piyasasında yıllar içinde birçok isimle kader birliğimiz oldu.