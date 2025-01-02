Sinan Akçıl’dan Hadise’nin açıklamalarına net yanıt! “Ben de bir kara kutuyum”

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'nin Yılbaşı Özel programına konuk oldu.
Program sırasında samimi açıklamalarda bulunan Akçıl, "2024 çok güzel konserler yapabildiğim, kendi adıma çok şey üretmediğim ama şarkıcı arkadaşlarımı beslediğim bir sene oldu. 2025'ten daha umutluyum" ifadelerini kullandı.
"Magazinden kurtulma çabam yok" diyen ünlü şarkıcı, "Halkla bir sorunum olmadı hiç. Piyasada da çok arkadaşım var. Kendimle ilgili kendini beğenmiş burnu kalkık algısı yok. 'Sarı oğlum, ailemizin çocuğu' diyorlar anneler" dedi.
"BEN DE BİR KARA KUTUYUM"
Hadise'nin açıklamalarına da değinen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hadise ile yaşananlar sır değil. Bazı bölümleri hariç hatırlanacak şeyler. Ama anlatılış şekli enteresan. Artık gülüp geçiyorum. Müzik piyasasında yıllar içinde birçok isimle kader birliğimiz oldu.
Arada birçok hadise yaşandı. Anlatanlar olur olmaz, ben de bir kara kutuyum. Geçmişi çok deşmiyorum, deşsem sıkıntı olur. İlişkilerimin arkasından konuşmadım, hep iyi bahsediyorum.
Benimle küs olmaları beni sevdiklerini bilmemi, benim de onları sevmiş olmamı değiştirmiyor. Sonuçta ben kimseye kötülük yapmadım, gençlik hataları diyorum bunlara"
"ŞARKI BİTİNCE BURCU'YA ATTIM"
Oyuncu Burcu Kıratlı ile 2022 senesinde boşanan Akçıl, "Anlatamam şarkısını Burcu'yla boşanma zamanında yazmaya başladım. Yeni bitirdim. Şarkıyı ona da attım. Madem duygularından faydalanıyoruz onlar da bu şarkıyı duymalı" şeklinde konuştu.
"FERHAT GÖÇER'İ SEVMİYORUM"
Meslektaşları hakkında da konuşan Akçıl, dikkat çeken itiraflarda bulundu: "Hande Yener ile çok kolay ve hızlı çalıştık. Beraber 34 şarkımız var. Yurt dışında ev kiralıyorduk üstü ev, altı stüdyo. Bir ay yaşayıp yaptığımız albümlerimiz var.
Ajda Pekkan'ın sağı solu belli olmaz. Çalışırken çok keyifli ama ertesi gün çok mu abarttık diye arayabilir. Asla bir araya gelmem dediğim biri yok ama Ferhat Göçer'i sevmiyorum"
Öte yandan kindar olmadığını belirten ünlü şarkıcı "Ben parlarım sonra unuturum. Yarın nasılsa barışacağız boşuna kavga etmeyelim derim" şeklinde konuştu.