SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! “Onu tanıma fırsatı bana hediye”

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit ile birlikte Yeşilçam'ın 4 Yapraklı Yoncası'ndan biri olarak kabul edilen Filiz Akın, sosyal medya hesabında eşi Sönmez Köksal ile 33 yıllık evliliklerine dair bir paylaşımda bulundu. "Onu tanıma fırsatı bana hediye" ifadelerini kullanan Yeşilçam güzelinin yayınladığı aşk dolu fotoğraflara beğeni yağdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 10:41 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 11:14
33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! Onu tanıma fırsatı bana hediye

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hem yeteneği hem güzelliğiyle Türk Sineması'na damga vurdu. Son dönemlerde sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla çok konuşulan Akın, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! Onu tanıma fırsatı bana hediye

Sosyal medyayı aktif kullanan 82 yaşındaki ünlü oyuncu, eşi Sönmez Köksal ile 33 yıllık evliliklerine dair bir paylaşımda bulundu.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan eşiyle ilgili açıklama

33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! Onu tanıma fırsatı bana hediye

33 yıllık eşiyle kareleri bir araya getirerek Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, paylaşımının altına da aşk dolu bir not ekledi.

33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! Onu tanıma fırsatı bana hediye

Akın, "İyi, kötü ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgi ile olmaya çalışan bir evliliğe... Eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki, onu tanıma fırsatı bana hediye. Teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan eşiyle ilgili açıklama

33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! Onu tanıma fırsatı bana hediye

Yeşilçam yıldızının eşiyle verdiği romantik pozlara ise beğeni yağdı.

33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! Onu tanıma fırsatı bana hediye

İşte Filiz Akın'ın aşk dolu paylaşımından kareler...

33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! Onu tanıma fırsatı bana hediye

Filiz Akın ve eşi Sönmez Köksal

33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! Onu tanıma fırsatı bana hediye

Filiz Akın ve eşi Sönmez Köksal

33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! Onu tanıma fırsatı bana hediye

Filiz Akın ve eşi Sönmez Köksal