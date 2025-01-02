33 yıl dile kolay! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan eşiyle ilgili açıklama! “Onu tanıma fırsatı bana hediye”

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hem yeteneği hem güzelliğiyle Türk Sineması'na damga vurdu. Son dönemlerde sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla çok konuşulan Akın, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyayı aktif kullanan 82 yaşındaki ünlü oyuncu, eşi Sönmez Köksal ile 33 yıllık evliliklerine dair bir paylaşımda bulundu. Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan eşiyle ilgili açıklama

33 yıllık eşiyle kareleri bir araya getirerek Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, paylaşımının altına da aşk dolu bir not ekledi.

Akın, "İyi, kötü ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgi ile olmaya çalışan bir evliliğe... Eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki, onu tanıma fırsatı bana hediye. Teşekkürler..." ifadelerini kullandı. Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan eşiyle ilgili açıklama