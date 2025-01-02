Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile tanışma hikayesini anlattı! “4-5 kere evlenme teklifi ettim”

Kenan Doğulu, 2012 yılında gönlünü kaptırdığı Beren Saat ile ilişkilerini 2014'te evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, Los Angeles'ta dünyaevine girdi.

12 yıldır birlikte olan çiftten Doğulu, konuk olduğu bir programda ise eşiyle nasıl tanıştığını ilk kez anlattı.

CNBC'E ekranına konuk olan Kenan Doğulu, evinde yılbaşı partisi düzenlediğini ve konuklar arasında Beren Saat'in de olduğun belirtti.

Ünlü oyuncuyu ilk gördüğü anda zamanın durduğunu dile getiren Doğulu şu ifadeleri kullandı: "İlk bir yılbaşı gecesiydi aslında Belçim Bilgin ve birkaç arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler.