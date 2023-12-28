HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o iller için kuvvetli sağanak, sis ve kar yağışı uyarısı! Göz gözü görmüyor! Bugün hava nasıl oalcak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık 2023 Perşembe gününe dair hava tahmin raporunu paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı illerde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulunuldu. Marmara Bölgesinde ise parçalı bulutlu, yer yer sisli bir havanın hakim olabileceği belirtildi.İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.