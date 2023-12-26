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Meteoroloji'den birçok kente kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava durumu raporunu yayınlandı. Yayımlanan raporda; sıcaklıkların Batı ve Orta Karadeniz'de 2 ila 8 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenirken, kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Sivas, Tokat ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Öte yandan Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 16 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? Kar ve yağmur var mı? İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 11:02 Güncelleme 26 Aralık 2023, 11:02
Meteoroloji’den birçok kente kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den birçok kente kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2

HAVA SICAKLIĞI:
Karadeniz'de 3 ila 7° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den birçok kente kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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