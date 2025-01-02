1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Noel Baba kostümlü şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan Noel Baba kostümlü şüpheli tutuklandı.

Serdivan'da yılbaşı gecesi otomobille tur atan Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grup ile Noel Baba kostümü giyen Ali Osman G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

BIÇAK ÇEKİP VURDU Tartışmanın ardından ayrılan taraflar, gece yarısına doğru bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta yeniden karşılaştı. İddiaya göre Noel Baba kostümlü Ali Osman G., burada grubun saldırısına uğradı. Ali Osman G. de yanında bulunan bıçağı çekip Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı'yı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bakır Şahan Saçaklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.