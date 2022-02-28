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Silivri'de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...

İstanbul Silivri'de D-100 Karayolu'nda bulunan üst geçit bakımsızlık nedeniyle çürüdü. Her gün binlerce yayanın kullandığı üst geçit çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bölgede bulunan vatandaşlar yetkililere seslenerek üst geçitin yenilenmesini talep etti.

28.02.2022 13:34 - Son Güncelleme: 28.02.2022 13:34
Silivri’de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...

Silivri, D-100 Karayolu üzerinden geçen üst geçit bakımsızlık nedeniyle çürüdü. Yayaların kullandığı üst geçit bu haliyle tehlike oluşturuyor. Yayalar, çökme tehlikesi bulunan üst geçidin yenilenmesini istiyor.

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Silivri’de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...

Silivri D-100 Karayolu'ndaki üst geçit bakımsızlıktan neredeyse kullanılamaz hale geldi.

Silivri’de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...

Üst geçidin büyük oranda çürüdüğü görülüyor. Çevresinde bulunan okulun öğrencileri, veliler ve bölge esnafı tarafından sıklıkla kullanılan üst geçit bu haliyle tehlike oluşturuyor.

Silivri’de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...

Üst geçidi her gün kullanmak zorunda kalanlar durumdan şikayetçi olurken, üst geçidin yenilenmesini istiyor. Yılmaz Kaygusuz, "Bu köprünün yenilenmesi lazım, bizler gibi köprüde yaşlanmış artık. Köprünün çökme tehlikesi de var" dedi.

Silivri’de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...

Üst geçitten inip çıkarken ayaklarının takıldığını belirten Hüseyin Türkeş ise, "Çok tehlikeli. Üst geçit sallanıyor çökme tehlikesi de var" şeklinde konuştu.

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