Silivri'de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...
İstanbul Silivri'de D-100 Karayolu'nda bulunan üst geçit bakımsızlık nedeniyle çürüdü. Her gün binlerce yayanın kullandığı üst geçit çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bölgede bulunan vatandaşlar yetkililere seslenerek üst geçitin yenilenmesini talep etti.
28.02.2022 13:34 - Son Güncelleme: 28.02.2022 13:34
Silivri, D-100 Karayolu üzerinden geçen üst geçit bakımsızlık nedeniyle çürüdü. Yayaların kullandığı üst geçit bu haliyle tehlike oluşturuyor. Yayalar, çökme tehlikesi bulunan üst geçidin yenilenmesini istiyor.