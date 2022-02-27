Miraç Kandilinde camiler doldu: Dualarla idrak edildi
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Türkiye'nin birçok camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla eller semaya açıldı. İşte camilerden görüntüler...
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Türkiye'nin birçok camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla eller semaya açıldı.
İSTANBUL
Kentte, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca Camisi'nde Miraç Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.
Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp, dua etti. Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve kolonya ikram edildi.
Anadolu Yakası'nda ise Büyük Çamlıca Camisi'nde kandil coşkusu yaşandı. Camiye gelen vatandaşlar saf tutup namaz kıldı ve şehitler için dua etti.
GAZİANTEP
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Gaziantep'te kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Ulu Cami avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.
ŞANLIURFA
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.
Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.
Eyyübiye Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.
Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.
Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.