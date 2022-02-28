Kar hız kazandı! Bolu Dağı güzergahında sürücülere uyarı üstüne uyarı
Bolu'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı kesiminde etkisini gösterdi. Bolu Dağı güzergahındaki sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalarla ve polis ekipleri tarafından uyarıldı.
28.02.2022 18:38 - Son Güncelleme: 28.02.2022 18:50
Özellikle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.