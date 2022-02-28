Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kar hız kazandı! Bolu Dağı güzergahında sürücülere uyarı üstüne uyarı

Kar hız kazandı! Bolu Dağı güzergahında sürücülere uyarı üstüne uyarı

Bolu'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı kesiminde etkisini gösterdi. Bolu Dağı güzergahındaki sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalarla ve polis ekipleri tarafından uyarıldı.

28.02.2022 18:38 - Son Güncelleme: 28.02.2022 18:50
Kar hız kazandı! Bolu Dağı güzergahında sürücülere uyarı üstüne uyarı

Bolu'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı kesiminde etkisini artırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kar hız kazandı! Bolu Dağı güzergahında sürücülere uyarı üstüne uyarı

Sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan sağanak yağış yerini kara bıraktı.

Kar hız kazandı! Bolu Dağı güzergahında sürücülere uyarı üstüne uyarı

Özellikle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kar hız kazandı! Bolu Dağı güzergahında sürücülere uyarı üstüne uyarı

KAR YAĞIŞI SONRASI SÜRÜCÜLERE UYARI

Sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalarla ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Kar hız kazandı! Bolu Dağı güzergahında sürücülere uyarı üstüne uyarı

İşte bölgeden kareler...

SON DAKİKA