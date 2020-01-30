Şile'de karaya oturan dev kargo gemisi kaderine terk edildi! Son hali havadan böyle görüntülendi
Şile'de geçtiğimiz yıl karaya oturan 'Natalia' isimli kargo gemisi kendi haline terk edildi. Çürümeye başlayan geminin büyük bölümünün battığı görülürken, geminin son hali havadan görüntülendi.
30.01.2020 10:24
- Son Güncelleme: 30.01.2020 10:26
GEMİ KARAYA OTURMUŞ 16 PERSONEL KURTARILMIŞTI
Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi, sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı.
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