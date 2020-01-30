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Şile'de karaya oturan dev kargo gemisi kaderine terk edildi! Son hali havadan böyle görüntülendi

Şile'de geçtiğimiz yıl karaya oturan 'Natalia' isimli kargo gemisi kendi haline terk edildi. Çürümeye başlayan geminin büyük bölümünün battığı görülürken, geminin son hali havadan görüntülendi.

30.01.2020 10:24 - Son Güncelleme: 30.01.2020 10:26
Şile'de karaya oturan dev kargo gemisi kaderine terk edildi! Son hali havadan böyle görüntülendi

Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 13 ay önce karaya oturan Komor adaları bandralı Natalia adlı kargo gemisi aradan geçen günlerde dalgaların gücüne yenik düştü.

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Şile'de karaya oturan dev kargo gemisi kaderine terk edildi! Son hali havadan böyle görüntülendi

Büyük bir bölümü dalgalar tarafından parçalanan geminin sadece güverte ve baş kısmı bütünlüğünü koruyor.

Şile'de karaya oturan dev kargo gemisi kaderine terk edildi! Son hali havadan böyle görüntülendi

Geminin önümüzdeki Mart ayından itibaren sökülmeye başlanacağı öğrenildi

Şile'de karaya oturan dev kargo gemisi kaderine terk edildi! Son hali havadan böyle görüntülendi

. Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda gemideki yakıt boşaltılmış ardından geminin su altındaki bölümünün hasarının tespiti için dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda yüzemeyeceğine karar verilmişti.

Şile'de karaya oturan dev kargo gemisi kaderine terk edildi! Son hali havadan böyle görüntülendi

GEMİ KARAYA OTURMUŞ 16 PERSONEL KURTARILMIŞTI
Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi, sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı.

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