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AFAD çadırından gelin çıktı! Deprem bölgesi Elazığ'da hüzün ve mutluluk bir arada yaşandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evleri zarar gördüğü için çadırkente yerleşen Sarıefe ailesinin kızları Sibel, gelinliği ile AFAD çadırından çıktı. Sarıefe ve Demirel aileleri, hayatın normalleşmesi adına önceden belirlenen düğün tarihlerini ertelemediklerini belirtti.

30.01.2020 10:08 - Son Güncelleme: 30.01.2020 10:10
AFAD çadırından gelin çıktı! Deprem bölgesinde hüzün ve mutluluk bir arada yaşandı

Manisa'da geçen hafta meydana gelen depremden etkilenen Kırkağaç ilçesinde oturan İsmail Sarıefe'ye ait ev hasar gördü. Evleri risk taşıdığı için aile, üç gün önce AFAD tarafından kurulan çadırkente yerleşti.

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AFAD çadırından gelin çıktı! Deprem bölgesinde hüzün ve mutluluk bir arada yaşandı

Sarıefe ve Demirel aileleri, çocukları Sibel ve Mücahit'in daha önceden tarihi belirlenen düğünlerini, deprem olmasına rağmen hayatın biraz da olsa normalleşmesinden sonra ertelememe kararı aldı.

AFAD çadırından gelin çıktı! Deprem bölgesinde hüzün ve mutluluk bir arada yaşandı

Bunun üzerine düğün hazırlıkları tamamlandı ve gelin Sibel Sarıefe, geleneklere göre ev yerine AFAD çadırından gelinliği ile çıktı.

AFAD çadırından gelin çıktı! Deprem bölgesinde hüzün ve mutluluk bir arada yaşandı

Gelin ve damat, çadırkentte toplanaların alkışları arasında düğünlerinin yapılacağı salona hareket etti.

AFAD çadırından gelin çıktı! Deprem bölgesinde hüzün ve mutluluk bir arada yaşandı

Damat Mücahit Demirel, "Yaşanan deprem dolayısıyla kötü günler geçiriyoruz ama nasip olursa bugün düğünümüz var, ertelemedik. Gelinimizi çadırkentten aldık. İnşallah bundan sonraki hayatımız çadırda geçmez. Allah'ım bir daha böyle afetleri göstermesin." dedi.

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