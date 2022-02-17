İstanbul’un ilçe ilçe nüfusu belli oldu! Esenyurt, Esenler, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Bayrampaşa! Nerede kaç kişi yaşıyor?

2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul'da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu. Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu.