İstanbul'un ilçe ilçe nüfusu belli oldu! Esenyurt, Esenler, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Bayrampaşa! Nerede kaç kişi yaşıyor?
TÜİK tarafından 2021 yılı detaylı nüfus istatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre İstanbul'da Avrupa yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken, Anadolu yakasında ise 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. İstanbul'un en kalabalık ilçesi 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt oldu. En az nüfus ise 16 bin 372 kişi ile Adalar'da. İşte ilçe ilçe İstanbul'un güncel nüfusu...
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık ilçesi olurken nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 kişilik nüfusu ile Adalar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul'un nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.
2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul'da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu. Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu.