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Sihirli Annem'in Dudu’su Nevra Serezli’den yıllar sonra gelen annelik itirafı! “Sen ne biçim annesin"

Kemal Sunal ile başrolünü paylaştığı Atla Gel Şaban filmi ve Dudu Peri karakterini canlandırdığı Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Nevra Serezli, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti. Metin Serezli ile yaptığı evlilikten Murat Serezli ve Selim Serezli adlarında iki oğlu olan ünlü oyuncu, bu kez annelik itirafıyla çok konuşuldu. "Hastanede bebeğimi görmek istemedim" diyen Serezli'nin katıldığı bir YouTube programında anneliğiyle ilgili yaptığı itiraf dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 11:41 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 11:41
Sihirli Annem’in Dudu’su Nevra Serezli’den yıllar sonra gelen annelik itirafı! Sen ne biçim annesin

Şimdilerde 80 yaşında olan usta oyuncu Nevra Serezli, rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sihirli Annem’in Dudu’su Nevra Serezli’den yıllar sonra gelen annelik itirafı! Sen ne biçim annesin

Özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncunun Metin Serezli ile yaptığı evlilikten Murat Serezli ve Selim Serezli adlarında iki oğlu oldu.

Sihirli Annem’in Dudu’su Nevra Serezli’den yıllar sonra gelen annelik itirafı! Sen ne biçim annesin

2 çocuk annesi Serezli, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Annelik itirafında bulunan ünlü oyuncu, oğlu Selim Serezli'nin doğumuyla ilgili hislerini ilk kez açıkladı.

Sihirli Annem’in Dudu’su Nevra Serezli’den yıllar sonra gelen annelik itirafı! Sen ne biçim annesin

İkinci kez anne olmaya hazırlanırken kız bebek hayali kurduğunu dile getiren Serezli, şu ifadeleri kullandı: "Kız olmadığı için çok üzülmüş, günlerce ağlamıştım.

Sihirli Annem’in Dudu’su Nevra Serezli’den yıllar sonra gelen annelik itirafı! Sen ne biçim annesin

Murat'ı, doğurmuştum. İkinci çocuk hayalim kız çocuktu. Hastanede Selim'i, görmek istemedim. İkinci gün hemşire gelip, beni payladı.

Sihirli Annem’in Dudu’su Nevra Serezli’den yıllar sonra gelen annelik itirafı! Sen ne biçim annesin

'Sen ne biçim annesin! Sapasağlam bir çocuk doğurmuşsun getiriyorum yanına' dedi ve Selim'i getirdi"

Sihirli Annem’in Dudu’su Nevra Serezli’den yıllar sonra gelen annelik itirafı! Sen ne biçim annesin

Serezli, "Anne oğul ilişkinizde 'Benim oğlum büyüdü' dediğiniz dönem hangisi?" sorusunu da yanıtladı.

Sihirli Annem’in Dudu’su Nevra Serezli’den yıllar sonra gelen annelik itirafı! Sen ne biçim annesin

Nevra Serezli, "Metin'i kaybettiğimizde Selim'in ve Murat'ın büyüdüğünü anladım. Arkamda oldular, bana çok kol kanat gerdiler." ifadelerini kullandı.