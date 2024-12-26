Sihirli Annem'in Dudu’su Nevra Serezli’den yıllar sonra gelen annelik itirafı! “Sen ne biçim annesin"

Şimdilerde 80 yaşında olan usta oyuncu Nevra Serezli, rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncunun Metin Serezli ile yaptığı evlilikten Murat Serezli ve Selim Serezli adlarında iki oğlu oldu.

2 çocuk annesi Serezli, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Annelik itirafında bulunan ünlü oyuncu, oğlu Selim Serezli'nin doğumuyla ilgili hislerini ilk kez açıkladı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanırken kız bebek hayali kurduğunu dile getiren Serezli, şu ifadeleri kullandı: "Kız olmadığı için çok üzülmüş, günlerce ağlamıştım.