Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’dan acı haber! Sahte alkolden hayatını kaybetti

Yaklaşık 6 ay akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan , Ekim 2022'de 59 yaşında hayata vefat etti. Kalkavan ailesinden bir acı haber daha geldi.

Rıza Kalkavan'ın acı haberini gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu:

"Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil"