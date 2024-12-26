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Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan’dan acı haber! Sahte alkolden hayatını kaybetti

2022 yılında vefat eden oyuncu Billur Kalkavan'ın 59 yaşındaki kardeşi Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. Rıza Kalkavan, sahte alkolden dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 10:16 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 10:16
Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’dan acı haber! Sahte alkolden hayatını kaybetti

Yaklaşık 6 ay akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, Ekim 2022'de 59 yaşında hayata vefat etti. Kalkavan ailesinden bir acı haber daha geldi.

Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’dan acı haber! Sahte alkolden hayatını kaybetti

Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi iş adamı Rıza Kalkavan da acı haber geldi. Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol kurbanı oldu.

Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’dan acı haber! Sahte alkolden hayatını kaybetti

Rıza Kalkavan sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede 59 yaşındaki hayatını kaybetti.

Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’dan acı haber! Sahte alkolden hayatını kaybetti

Rıza Kalkavan'ın acı haberini gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu:

"Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil"