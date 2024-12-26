Ebru Polat avukatlık mesleğine döndü! “Bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz” deyip açıkladı!

ddialara göre, bazı sosyal medya hesapları üzerinden evden çalışarak para kazanma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran çete üyeleri son olarak sanatçı Ebru Polat'ın da ismini kullanarak birçok kişiye ulaştı.

"Ebru Polat da destekçimiz, arkamızda" gibi ifadelerle tuzağına düşürdükleri kişilerin güvenini kazanan dolandırıcılar, mağdur kişilerden malzeme gönderme vaadiyle 500 lira ödeme yapmalarını, ardından evlerine ürünleri göndereceklerini söyledi. Ancak dolandırıcıların talep ettiği rakamlar, 'kargo parası' adı altında giderek arttı.