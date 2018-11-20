Çanakkalede tarih bulundu! Topraktan fışkırdı...

Limnai'nin Yunancada 'küçük göller' ya da 'bataklık alan' anlamına geldiğini ve antik kentin tespit edilmesi esnasında bölgede sadece bu döneme ait değil, farklı dönemlere ait kalıntıları da bulduklarını kaydeden Doç. Dr. Körpe, "Kente ait mimari kalıntılar tamamen toprak altında olduğu için yüzeyde sadece çanak çömlek ve kiremit parçaları görülebiliyor.