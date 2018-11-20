Domates ile narı beraber tüketmenin faydaları

BEYAZ YAĞ DOKUSU ARTTIKÇA RİSK DE ARTAR

Beyaz yağ dokusu büyük ölçüde protein sinyallerini ve adipokin adı verilen faktörleri salgılayan önemli bir endokrin organdır. Beyaz yağ dokusundan salınan Apelin-13 peptid hormonunun vücutta fazla bulunması, yani çok yağlı beslenmeye bağlı erkeklerde abdominal (karın çevresi) yağlanmanın fazla olması, bu peptid hormonun fazla salgılanmasına ve bu hormonun yüksekliği de Testosteron, FSH ve LH gibi üreme hormonlarının belirgin oranda azalmasına neden olduğu ve bu durumun da kısırlığa yol açabildiği yapılan son araştırmalarda tespit edilmiştir.