Domates ile narı beraber tüketmenin faydaları
Güçlü bir antioksidan olan domates ve nar ise sperm hareketlerini artırarak kısırlığa savaş açıyor.
Pek çok hastalığın nedeni olarak gösterilen beslenme bozuklukları, erkeklerde kısırlığa yol açıyor. Araştırmalara göre yağdan zengin ve tek tip beslenmek erkeklerde çocuk sahibi olma şansını ciddi oranda düşürüyor. Güçlü bir antioksidan olan domates ve nar ise sperm hareketlerini artırarak kısırlığa savaş açıyor.
"Çocuk sahibi olmaya karar veren çiftlerde gebelik öncesi hazırlık sürecini en yoğun yaşayan taraf kadındır. Hızlı ve sağlıklı hamilelik için genellikle kadınlar beslenmesinden uyku düzenine kadar günlük hayatını düzene sokar. Erkekler ise çoğunlukla beslenme alışkanlıklarını sürdürmeye devam ederler.
Ancak çok beklemeden çocuk sahibi olmak için erkeklerin de en az kadınlar kadar beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Araştırmalar, düzensiz beslenen erkeklerde kısırlık riskinin fazla olduğunu göstermiştir. Çok yağlı beslenmek, erkeklerde beyaz yağ dokusunu çoğaltarak kısırlık riskini artırıyor."
BEYAZ YAĞ DOKUSU ARTTIKÇA RİSK DE ARTAR
Beyaz yağ dokusu büyük ölçüde protein sinyallerini ve adipokin adı verilen faktörleri salgılayan önemli bir endokrin organdır. Beyaz yağ dokusundan salınan Apelin-13 peptid hormonunun vücutta fazla bulunması, yani çok yağlı beslenmeye bağlı erkeklerde abdominal (karın çevresi) yağlanmanın fazla olması, bu peptid hormonun fazla salgılanmasına ve bu hormonun yüksekliği de Testosteron, FSH ve LH gibi üreme hormonlarının belirgin oranda azalmasına neden olduğu ve bu durumun da kısırlığa yol açabildiği yapılan son araştırmalarda tespit edilmiştir.