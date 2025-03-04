"Sigara yok" deyince canına kıydılar! Genç sağlıkçı Hamit Aras son yolcuğuna uğurlandı
Antalya'da kendisinden sigara isteyen 4 kişiye "Yok'"cevabı veren genç parademik Hamit Aras darp ve gaspedildi. Aras tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken genç sağlıkçı için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
takvim.com.tr
Antalya'da kendisinden sigara isteyen 4 kişiye "Yok'"cevabı veren genç parademik Hamit Aras darbedilerek öldürüldü.
Olay, önceki gün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Paramedik
Hamit Aras, Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşı ile birlikte Sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı.
Ticari taksi ile Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre mesafede taksiden inerek yürümeye başladı.
SİGARA İSTEYİP DARBETTİLER
Evine yaklaştığı sırada
Hamit Aras'ın yanına gelen yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 genç kendisinden sigara istedi. Gençlere sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam eden Aras'ın arkasından gelen 4 kişi Hamit Aras'ı darp etti. Kafasına aldığı darbe ile yere yığılan Aras kafasını kaldırıma vurdu.
4 genç ise yerde hareketsiz yatan
Hamit Aras'ın çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Yolda hareketsiz yatan Hamit Aras'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları
Hamit Aras olduğunu gördü. Olay yerinde meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Aras, önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.