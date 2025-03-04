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Narin Güran davasında yeni gelişme! Amcadan yeni iddia! Cinayetin nedenini açıkladı

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan Narin ile yeni bir paylaşım geldi. Narin'in amcası Mehmet Şerif Güran ise cinayetin nedenini açıkladı. O akılalamaz ifadeler şaşkınlık yarattı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz Tavşantepe Köyü ile ilgili sert ifadeler kullanırken, Yüksel Güran'ın avukatından ise dikkat çeken bir talep geldi.

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takvim.com.tr
Narin Güran cinayetinde son durum ne?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Amcadan yeni iddia! Cinayetin nedenini açıkladı

BARAN GÜRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde tahliye olan yenge Hediye Güran'ın ifadelerinin yankıları sürerken, aile bireylerinden yeni açıklamalar geldi. İlk olarak Baran Güran, Narin ile yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Kurban olduğum çok özledim" notunu düştü.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Amcadan yeni iddia! Cinayetin nedenini açıkladı

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMINA AÇIKLAMA

TikTok'ta bir odada konuşan Narin'in amcası Mehmet Şerif Güran da herkesi şaşırtan ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı küfürlü bir paylaşım ile ilgili konuşan Güran, söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını 14 yaşındaki oğlunun yaptığını iddia etti. Ettiği küfür için özür dileyen Güran, "Güran ailesi kimseye yazılı olarak küfür etmemiştir. Çıkarsınlar göstersinler" dedi.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Amcadan yeni iddia! Cinayetin nedenini açıkladı

CİNAYETİN NEDENİ ARAZİ DAVASI

Amca Narin cinayetine ilişkin akılalmaz bir iddia da ortaya attı. TikTok yayınlarına katılan amca, Narin'in bir arazi davasınından dolayı kaçırıldığını ve katledildiğini öne sürdü.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Amcadan yeni iddia! Cinayetin nedenini açıkladı

"TAVŞANTEPE ŞEYTANTEPE"

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan da şoke edici paylaşımlar geldi. Eryılmaz, gerekçeli kararda gözden kaçan şoke edici detayı açıklayacağını ifade ederek, "Narin Davası'nın İstinaf Mahkemesindeki dosya numarasını bilmiyor musunuz? "666" Tesadüf mü bu Allah aşkına! Tavşantepe Şeytantepe derken gel de buna bir açıklama getir !" dedi.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Amcadan yeni iddia! Cinayetin nedenini açıkladı

İşte o paylaşım...

Narin Güran davasında yeni gelişme! Amcadan yeni iddia! Cinayetin nedenini açıkladı

Salim Güran ve Yüksel Güran'ın avuklarından da peş peşe paylaşımlar geldi.

Narin Güran cinayetinde yeni karar! Dosyalar birleştirildi
Narin Güran cinayetinde yeni karar! Dosyalar birleştirildi

Narin Güran davasında yeni gelişme! Amcadan yeni iddia! Cinayetin nedenini açıkladı

"AVUKATLIĞINI ÜSTLENMEK İSTİYORLAR"

Avukat Onur Akdağ, amca Salim Güran'ın müdafiliğini üstlendiği için pişman olmadığını belirterek, çarpıcı bir iddia da bulundu. Akdağ, Güran ailesinin avukatlığını yapmak isteyen kişiler olduğunu söyledi.

Akdağ'ın paylaşımı şu ifadelere yer verdi:

"Başından beri Salim'in masumiyetine inandım ve bu yöntemlerin iyileştirilmesi için çabaladım. Salim cinayet saatinde ev ailesiyle birlikteydi. Yaptığımız savunmalar ve sunabildiğimiz bunun ispatıydı. Salim o gün evde bir cinayet saatinde. Buna yönelik ortaya çıkan ve gelecek olan deliller ile yargılama sonucunda herkes net bir şekilde kanaat getirecektir. Ailenin tamamı masum... Tabii bu arada başta Salim'i katil ilan edip ailesinin müdafiliğini üstlenmeyenler şu an avukatlığına talip olmuşlar! Ben her şeyin karşılığını sen aldın noktayı koy. Olur mu öyle şey? Enes'in, Yüksel'in ve Salim'in yeni avukata ihtiyaçları yok... Bu ailenin yeni bir avukata ihtiyaçları yok...

Narin Güran davasında yeni gelişme! Amcadan yeni iddia! Cinayetin nedenini açıkladı

"KARTPOSTAL GÖNDERİN"

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'ndan da şoke eden bir talep geldi. Demiroğlu, 8 Mart'ta anne Güran için kartpostal gönderilmesini istedi. Demiroğlu, paylaşımında "Biricik kızı katledilmiş, kirli bilgilerle iffetine dil uzatılmış, özgürlüğü ile sınanmış ve henüz kullanılmakta olana dokunmamış,ailesinden uzak bir yerde tutuklu bir anne düşünün!! Bu acı kelimelerle tarif edilemez. Annenin yaşadığı tarifesiz acının bir nebze hafifletilmesi ve moral için siz değerli insanların manevi desteğine ciddi ihtiyaçları vardır. 8 Mart Dünya emekçi kadınların gününde kendisi için ceza kurallarına uygun olacak şekilde kartpostal ulaşımları halinde ahlaki bulacağını umuyorum bakış açılarınızı takdirlerinize saygıyla sunuyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.