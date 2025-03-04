Narin Güran davasında yeni gelişme! Amcadan yeni iddia! Cinayetin nedenini açıkladı
8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan Narin ile yeni bir paylaşım geldi. Narin'in amcası Mehmet Şerif Güran ise cinayetin nedenini açıkladı. O akılalamaz ifadeler şaşkınlık yarattı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz Tavşantepe Köyü ile ilgili sert ifadeler kullanırken, Yüksel Güran'ın avukatından ise dikkat çeken bir talep geldi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan
Narin Güran'ın cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
BARAN GÜRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Geçtiğimiz günlerde tahliye olan yenge Hediye Güran'ın ifadelerinin yankıları sürerken, aile bireylerinden yeni açıklamalar geldi. İlk olarak Baran Güran, Narin ile yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak,
"Kurban olduğum çok özledim" notunu düştü.
KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMINA AÇIKLAMA
TikTok'ta bir odada konuşan Narin'in amcası Mehmet Şerif Güran da herkesi şaşırtan ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı küfürlü bir paylaşım ile ilgili konuşan Güran, söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını 14 yaşındaki oğlunun yaptığını iddia etti. Ettiği küfür için özür dileyen Güran,
"Güran ailesi kimseye yazılı olarak küfür etmemiştir. Çıkarsınlar göstersinler" dedi.
CİNAYETİN NEDENİ ARAZİ DAVASI
Amca Narin cinayetine ilişkin akılalmaz bir iddia da ortaya attı. TikTok yayınlarına katılan amca, Narin'in bir arazi davasınından dolayı kaçırıldığını ve katledildiğini öne sürdü.
"TAVŞANTEPE ŞEYTANTEPE"
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan da şoke edici paylaşımlar geldi. Eryılmaz, gerekçeli kararda gözden kaçan şoke edici detayı açıklayacağını ifade ederek,
"Narin Davası'nın İstinaf Mahkemesindeki dosya numarasını bilmiyor musunuz? "666" Tesadüf mü bu Allah aşkına! Tavşantepe Şeytantepe derken gel de buna bir açıklama getir !" dedi.