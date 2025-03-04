"AVUKATLIĞINI ÜSTLENMEK İSTİYORLAR"

Avukat Onur Akdağ, amca Salim Güran'ın müdafiliğini üstlendiği için pişman olmadığını belirterek, çarpıcı bir iddia da bulundu. Akdağ, Güran ailesinin avukatlığını yapmak isteyen kişiler olduğunu söyledi.

Akdağ'ın paylaşımı şu ifadelere yer verdi:

"Başından beri Salim'in masumiyetine inandım ve bu yöntemlerin iyileştirilmesi için çabaladım. Salim cinayet saatinde ev ailesiyle birlikteydi. Yaptığımız savunmalar ve sunabildiğimiz bunun ispatıydı. Salim o gün evde bir cinayet saatinde. Buna yönelik ortaya çıkan ve gelecek olan deliller ile yargılama sonucunda herkes net bir şekilde kanaat getirecektir. Ailenin tamamı masum... Tabii bu arada başta Salim'i katil ilan edip ailesinin müdafiliğini üstlenmeyenler şu an avukatlığına talip olmuşlar! Ben her şeyin karşılığını sen aldın noktayı koy. Olur mu öyle şey? Enes'in, Yüksel'in ve Salim'in yeni avukata ihtiyaçları yok... Bu ailenin yeni bir avukata ihtiyaçları yok...