Sıfır otomobili, 'ayıplı' çıktı; sahibi, para iadesiyle yerli otomobil alacak

Trabzon'da satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan aldığı bayiye dava açan Cengiz Şahin, 3 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay, Tüketici Mahkemesi'nin talep edilen bilirkişi raporunda, aracın 'ayıplı' olduğunun tespitine ve İstinaf Mahkemesi'nce de bayinin 113 bin 394 TL'yi tüketiciye geri verilmesi yönündeki kararını onadı. Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten Şahin, "Bir sürü sıkıntı yaşadık, artık yerli otomobilimiz çıkıyor. İade edilecek parayla, yerli otomobil almak istiyorum" dedi.

03.01.2020 11:32 - Son Güncelleme: 03.01.2020 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





