Sıfır otomobili, 'ayıplı' çıktı; sahibi, para iadesiyle yerli otomobil alacak
Trabzon'da satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan aldığı bayiye dava açan Cengiz Şahin, 3 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay, Tüketici Mahkemesi'nin talep edilen bilirkişi raporunda, aracın 'ayıplı' olduğunun tespitine ve İstinaf Mahkemesi'nce de bayinin 113 bin 394 TL'yi tüketiciye geri verilmesi yönündeki kararını onadı. Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten Şahin, "Bir sürü sıkıntı yaşadık, artık yerli otomobilimiz çıkıyor. İade edilecek parayla, yerli otomobil almak istiyorum" dedi.
03.01.2020 11:32
- Son Güncelleme: 03.01.2020 11:34
Trabzon'da satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan aldığı bayiye dava açan Cengiz Şahin, 3 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.
Yargıtay, Tüketici Mahkemesi'nin talep edilen bilirkişi raporunda, aracın 'ayıplı' olduğunun tespitine ve İstinaf Mahkemesi'nce de bayinin 113 bin 394 TL'yi tüketiciye geri verilmesi yönündeki kararını onadı.
Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten Şahin, "Bir sürü sıkıntı yaşadık, artık yerli otomobilimiz çıkıyor. İade edilecek parayla, yerli otomobil almak istiyorum" dedi.
Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada talep edilen bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi Şahin'i haklı bulup, otomobilde gözle görülür ayıpların olduğunu ve bu ayıpların kullanım hatasından kaynaklanmadığı yönünde tespitlerde bulundu.
PARA İADESİ KARARI ÇIKTI
Tüketici Mahkemesi, aracın satışını yapan yetkili bayiinin, davacıya 113 bin 394 TL'nin iadesine hükmetti. Mahkemenin kararını temyiz etmesinin ardından Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Hukuk Dairesi de, dosyayı detaylı inceledi.