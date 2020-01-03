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Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri tüyler ürpertti! 3.Dünya Savaşı'ndan daha kötüsü...

Yeryüzünün en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle günümüzde bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugün bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 yılı kehanetleri ortaya çıktı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 yılı ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösteriyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak ayının ilk günlerinde ABD operasyonuyla öldürülmesi özellikle sosyal medyada 3.Dünya Savaşı iddialarını bir kez daha körükledi. Baba Vanga'nın 3.Dünya Savaşı kehanetleri ise oldukça korkunç...

03.01.2020 12:14 - Son Güncelleme: 03.01.2020 13:12
Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri tüyler ürpertti! 3.Dünya Savaşı'ndan daha kötüsü...

Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.

Tarihi öneme sahip bu olayları gelecekle ilgili kehanetlerinde aktaran kahin 1996 yılında yaşamını kaybetti ancak hala her sene onun tahminleri konuşuluyor.

Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri tüyler ürpertti! 3.Dünya Savaşı'ndan daha kötüsü...

BABA VANGA'NIN 2020 YILINA DAİR ÖNGÖRÜLERİ

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e bir suikast girişimi düzenlenecek! Üstelik bu güvenlik ekibi içerisindeki bir hain tarafından gerçekleştirilecek. Başarılı olup olmayacağı konusunda bir görüş yok ancak Putin'in dikkat etmesi lazım.

Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri tüyler ürpertti! 3.Dünya Savaşı'ndan daha kötüsü...

Trump gizemli bir hastalıktan etkilenecek ve işitme kaybı yaşayacak. Ayrıca Amerika başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana gelecek.

Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri tüyler ürpertti! 3.Dünya Savaşı'ndan daha kötüsü...

Avrupa'nın bütünlüğü sona erdiği yıl 2020 olacak. Ayrıca Avrupa ekonomisi tamamen çökecek.

Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri tüyler ürpertti! 3.Dünya Savaşı'ndan daha kötüsü...

Trenler güneş ışığı ile çalışmaya başlayacak.

Petrol popülerliğini kaybedecek ve dünya biraz da olsa huzura erecek.

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