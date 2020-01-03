Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri tüyler ürpertti! 3.Dünya Savaşı'ndan daha kötüsü...

Yeryüzünün en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle günümüzde bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugün bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 yılı kehanetleri ortaya çıktı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 yılı ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösteriyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak ayının ilk günlerinde ABD operasyonuyla öldürülmesi özellikle sosyal medyada 3.Dünya Savaşı iddialarını bir kez daha körükledi. Baba Vanga'nın 3.Dünya Savaşı kehanetleri ise oldukça korkunç...

03.01.2020 12:14 - Son Güncelleme: 03.01.2020 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





