Günlük burç yorumları – 3 Ocak 2020 Cuma

KOÇ:

İş disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısınız. Maddi konularla ilgili düşüncelerinizi yakınlarınızla tartışmamalı, bugün ketum olmalısınız.