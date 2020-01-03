Günlük burç yorumları – 3 Ocak 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Ocak Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İş disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısınız. Maddi konularla ilgili düşüncelerinizi yakınlarınızla tartışmamalı, bugün ketum olmalısınız.
BOĞA:
İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bugün mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.
İKİZLER:
Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bugün, bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz. Karşı tarafın, yapacağı hataların sorumluluğunu siz, yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olun.
YENGEÇ:
Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir gün. Uzak yollardan gelecek sürpriz haberler karşısında keyifli bir gün yaşayabilirsiniz. Evinizdeki eski eşyaları gözden geçirmeli veya yenilemelisiniz...
ASLAN:
Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve sabit düşünmekten vazgeçmelisiniz. Kazançlarınızın artışı, kariyerinizle paralel ilerlerken, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz.