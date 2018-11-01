Siena 2018 yılının en iyi fotoğrafları belli oldu
İlk olarak 2015 yılında verilen Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri, 2018 yılında da sahiplerini buldu. Pek çok kategoriden amatör fotoğraf sanatçılarının yarıştığı yarışmada, birbirinden muhteşem fotoğraflar yer aldı. İşte 2018 yılının en iyi fotoğrafları.
1 Kasım 2018 Perşembe, 10:42:21 Güncelleme: 10:57:11
Siena 2018 yılının en iyi fotoğrafları belli oldu
Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri, 2018 yılının en iyi fotoğraflarını seçti.
İlk kez 2015 yılında düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri (Siena International Photography Awards /SIPA) jürisi, bu yılın kazananlarını açıkladı. Yüzlerce ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği on binlerce fotoğraf, yarışmanın çeşitli kategorilerindeki ödülller için yarıştı.
Siena 2018 yılının en iyi fotoğrafları belli oldu
Siena 2018 yılının en iyi fotoğrafları belli oldu
Siena 2018 yılının en iyi fotoğrafları belli oldu
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