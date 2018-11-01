Siena 2018 yılının en iyi fotoğrafları belli oldu

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri, 2018 yılının en iyi fotoğraflarını seçti.

İlk kez 2015 yılında düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri (Siena International Photography Awards /SIPA) jürisi, bu yılın kazananlarını açıkladı. Yüzlerce ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği on binlerce fotoğraf, yarışmanın çeşitli kategorilerindeki ödülller için yarıştı.