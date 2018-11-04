Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu annesi ve babası ile fotoğraf paylaştı

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu İrem Helvacıoğlu. Hem oyunculuğu hem de özel yaşamı ile örnek teşkil eden İrem Helvacığlu, annesi ve babası ile birlikte fotoğraf paylaştı.