Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu annesi ve babası ile fotoğraf paylaştı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile adından söz ettiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, annesi ve babası ile birlikte fotoğraf paylaştı. İrem Helvacıoğlu'nun annesi ve babası ile paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun annesi ve babası.

1 Kasım 2018 Perşembe, 11:18:46 Güncelleme: 11:17:22
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Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu annesi ve babası ile fotoğraf paylaştı

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu İrem Helvacıoğlu. Hem oyunculuğu hem de özel yaşamı ile örnek teşkil eden İrem Helvacığlu, annesi ve babası ile birlikte fotoğraf paylaştı.

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Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu annesi ve babası ile fotoğraf paylaştı

BEĞENİ YAĞMURU

İrem Helvacıoğlu'nun ailesi ile paylaştığı fotoğraf binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu annesi ve babası ile fotoğraf paylaştı

İŞTE İREM HELVACIOĞLU'NUN ANNESİ VE BABASI

Trabzon'da devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisi nedeniyle çok fazla görüşme fırsatı bulamayan aile yemekte buluştu o anları da İrem Helvacıoğlu sosyal medya Minnoşlarla ( babamın gülümsediği an biz becerememişiz aman ne olacak ki ) notu ile yayınladı.

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Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu annesi ve babası ile fotoğraf paylaştı

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu anne ve babası ile buluştu. 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelen Helvacıoğlu aslen Ankaralı.

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Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu annesi ve babası ile fotoğraf paylaştı
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