Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlu annesi ve babası ile fotoğraf paylaştı

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu annesi ve babası ile fotoğraf paylaştı
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile adından söz ettiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, annesi ve babası ile birlikte fotoğraf paylaştı. İrem Helvacıoğlu'nun annesi ve babası ile paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun annesi ve babası.
1 Kasım 2018 Perşembe, 11:18:46 Güncelleme: 11:17:22
İŞTE İREM HELVACIOĞLU'NUN ANNESİ VE BABASI
Trabzon'da devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisi nedeniyle çok fazla görüşme fırsatı bulamayan aile yemekte buluştu o anları da İrem Helvacıoğlu sosyal medya Minnoşlarla ( babamın gülümsediği an biz becerememişiz aman ne olacak ki ) notu ile yayınladı.
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