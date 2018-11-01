Meghan Markle ve Kate Middleton arasında elti savaşı başlıyor!

ELTİLER SAVAŞI BAŞLIYOR

İngiliz medyası Prens William'ın eşi Kate Middleton ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle arasındaki entrika haberlerine bir yenisini ekledi. Kraliyet gelinlerinin arasında sürekli bir rekabet olduğu belirtilirken, Daily Mail gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Markle, Middleton'a hiç yapılmayan bir jestle karşı karşıya.