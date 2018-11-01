Meghan Markle ve Kate Middleton arasında elti savaşı başlıyor!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin iki gelini; Kate Middleton ve Meghan Markle... Giydiklerinden, mimiklerine kadar her şeyleri merakla takip ediliyor. Kate Middleton ile Meghan Markle arasında bir rekabet olduğu iddia ediliyordu. Şimdi ortaya atılan iddia ise iki gelin arasındaki savaşı daha çok kızıştıracak gibi görünüyor.
1 Kasım 2018 Perşembe, 09:30:45 Güncelleme: 13:56:22
ELTİLER SAVAŞI BAŞLIYOR
İngiliz medyası Prens William'ın eşi Kate Middleton ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle arasındaki entrika haberlerine bir yenisini ekledi. Kraliyet gelinlerinin arasında sürekli bir rekabet olduğu belirtilirken, Daily Mail gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Markle, Middleton'a hiç yapılmayan bir jestle karşı karşıya.
DÜĞÜNDE BİR TEK O VARDI
Doria Ragland, Mayıs ayında yapılan düğünde Markle'ın ailesinden bulunan tek isimdi. Baba Thomas Markle düğün öncesi magazincilerle anlaşarak kurmaca fotoğraflar çektirmiş, olayın ortaya çıkması sonucu düğüne katılmamıştı. Markle bu görüntülerden sonra kalp ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.
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