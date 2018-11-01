Meghan Markle ve Kate Middleton arasında elti savaşı başlıyor!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin iki gelini; Kate Middleton ve Meghan Markle... Giydiklerinden, mimiklerine kadar her şeyleri merakla takip ediliyor. Kate Middleton ile Meghan Markle arasında bir rekabet olduğu iddia ediliyordu. Şimdi ortaya atılan iddia ise iki gelin arasındaki savaşı daha çok kızıştıracak gibi görünüyor.

1 Kasım 2018 Perşembe, 09:30:45 Güncelleme: 13:56:22
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Meghan Markle ve Kate Middleton arasında elti savaşı başlıyor!

ELTİLER SAVAŞI BAŞLIYOR

İngiliz medyası Prens William'ın eşi Kate Middleton ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle arasındaki entrika haberlerine bir yenisini ekledi. Kraliyet gelinlerinin arasında sürekli bir rekabet olduğu belirtilirken, Daily Mail gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Markle, Middleton'a hiç yapılmayan bir jestle karşı karşıya.

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Meghan Markle ve Kate Middleton arasında elti savaşı başlıyor!

ANNEYE ÖZEL MUAMELE

İddiaya göre Kraliçe Elizabeth, Sussex Düşesi Markle'ın annesini Noel'i birlikte geçirmek için İngiltere'ye davet etti. Noel'i Norfolk'taki Sandringham konutunda geçirecek olan Kraliçe Elizabeth, aile üyelerini ve Markle'ın annesi Doria Ragland'ı burada ağırlayacak.

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Meghan Markle ve Kate Middleton arasında elti savaşı başlıyor!

İngiliz basını bu davete geniş yer ayırdı. Kraliçe'nin Markle'ı onurlandırdığı belirtilirken, Middleton'ın ailesine böyle bir davet yapılmamasına vurgu yapıldı. Bu durumun iki düşes arasında kıskançlık durumunu körükleyebileceği konuşuluyor.

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Meghan Markle ve Kate Middleton arasında elti savaşı başlıyor!

DÜĞÜNDE BİR TEK O VARDI

Doria Ragland, Mayıs ayında yapılan düğünde Markle'ın ailesinden bulunan tek isimdi. Baba Thomas Markle düğün öncesi magazincilerle anlaşarak kurmaca fotoğraflar çektirmiş, olayın ortaya çıkması sonucu düğüne katılmamıştı. Markle bu görüntülerden sonra kalp ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.

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Meghan Markle ve Kate Middleton arasında elti savaşı başlıyor!

Markle'ın kardeşleri ise babalarının durumundan Düşes Markle'ı sorumlu tutarak ateş püsküren açıklamalarda bulunmuştu.

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