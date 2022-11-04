Şiddet uygulayan eşini öldürüp beraat eden Fatma Koç ilk kez konuştu: Çocuklarımla...

"CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞLAR ÇIKAMAYACAĞIMI SÖYLEDİ"

Beraat ettikten sonra DHA'ya konuşan Fatma Koç, "Cezaevindeki arkadaşlar, benim çıkamayacağımı söylemişti. Fakat adalete güvendim. Savcılarımız, hakimlerimiz sonra avukatım Şefika Doğan, sağ olsun. Bunlar sayesinde çıktım. Böyle bir şey olduğu için üzgünüm. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Ama şu anda çocuklarım ile birlikteyim. Çocuklarım ile mutlu, huzurlu bir ömür dilemek istiyorum. Oğlum adalet okuyor. Kızım doktor veya öğretmen olmak istiyor. İkisi de okumak istiyorlar. İkisi de bu meslekleri edinmek istiyorlar. Hayırlı bir insanlar olsunlar. Her zaman çocuklarımın arkasındayım" dedi.