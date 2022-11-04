İnşaat çalışmasında iskeletler bulunmuştu! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Yer: İstanbul
İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir inşaatın kazısı sırasında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen mezar ve madeni paralar bulunmuştu. İskeletlerin ve madeni paraların fotoğrafları ortaya çıktı. Eski paraların şu anki değerleriyle ilgili incelemeler sürerken, iskeletler de muhafaza altına alındı.
04.11.2022 12:10 - Son Güncelleme: 04.11.2022 12:10
Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında önceki gün inşaat alanında kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu.
Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir tahkikat başlatılmıştı.