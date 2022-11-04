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Haberler Yaşam İnşaat çalışmasında iskeletler bulunmuştu! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Yer: İstanbul

İnşaat çalışmasında iskeletler bulunmuştu! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Yer: İstanbul

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir inşaatın kazısı sırasında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen mezar ve madeni paralar bulunmuştu. İskeletlerin ve madeni paraların fotoğrafları ortaya çıktı. Eski paraların şu anki değerleriyle ilgili incelemeler sürerken, iskeletler de muhafaza altına alındı.

04.11.2022 12:10 - Son Güncelleme: 04.11.2022 12:10
İnşaat çalışmasında iskeletler bulunmuştu! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Yer: İstanbul

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında önceki gün inşaat alanında kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İnşaat çalışmasında iskeletler bulunmuştu! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Yer: İstanbul

Bir gün sonra devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu.

İnşaat çalışmasında iskeletler bulunmuştu! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Yer: İstanbul

Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir tahkikat başlatılmıştı.

İnşaat çalışmasında iskeletler bulunmuştu! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Yer: İstanbul

ESKİ PARALAR BULUNDU
Kepçe operatörü ve yanında çalışanların görüp fark ettiği, insan kemiklerinin yanlarında bulunan metal parçaları ve düğmelerde incelemeye alındı.

İnşaat çalışmasında iskeletler bulunmuştu! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Yer: İstanbul

Sabah'ın haberine göre yapılan incelemelerde ilk etapta 1900 lü yıllara ait olduğu değerlendirilen eski paraların bu günkü değeri henüz bilinmiyor.

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