Sıcaktan bunalan İstanbullu Sarayburnu’na akın etti

"AŞIĞIZ BURAYA"

Suphi Karakula da Sarayburnu denizinin sürekli temizlediğini vurgulayarak temiz olduğunu belirterek "Namazımızı kıldık, bundan sonra denize gideceğiz yüzeceğiz. Sonra tekrar atıştırıp denize gireceğiz" diye konuştu. Hasan Güzel ise Sarayburnu Fatihleri diye bir grupları olduğunu belirterek sadece yaz değil, 365 gün Sarayburnu'ndan denize girdiklerini, Ramazan'da ise gece denize girdiklerini ifade etti.