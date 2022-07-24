Sıcaktan bunalan İstanbullu Sarayburnu'na akın etti
Aşırı sıcak havanın etkili olduğu İstanbul'da termometreler 38 dereceye kadar çıkarken, sıcaktan bunalan İstanbullular da soluğu Sarayburnu'nda aldı. Denize girerek güneşlenen vatandaşlar, Boğaz'ın tadını çıkardı.
İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Sarayburnu'nda denize girdi. Kimi kayalıklara uzanıp güneşlenirken, kimi de boğazın serin sularına atlayarak serinledi.
Sıcak havada bunalanların rağbet gösterdiği yerlerden biri, Sarayburnu Sahili oldu. Sahilde deniz keyfi yaptı. Kimi masa kurup çayını içip yemek yerken, kimi güneşlendi. Bazıları da denize atladı.
"BURADA İNSANLAR UYGARCA, KENDİ GÖNÜLLERİNCE EĞLENİRLER"
Halit Tekin, "Buradaki arkadaşlar beş vakit namazını kılan arkadaşlar. Öbür tarafta da arkadaşlar bize saygı gösteriyorlar, içtikleri halde biz namaz kılarken içkilerini bırakırlar, müziğini kapatırlar. Burada uygarca insanlar kendi gönüllerince eğlenirler.
"AŞIĞIZ BURAYA"
Suphi Karakula da Sarayburnu denizinin sürekli temizlediğini vurgulayarak temiz olduğunu belirterek "Namazımızı kıldık, bundan sonra denize gideceğiz yüzeceğiz. Sonra tekrar atıştırıp denize gireceğiz" diye konuştu. Hasan Güzel ise Sarayburnu Fatihleri diye bir grupları olduğunu belirterek sadece yaz değil, 365 gün Sarayburnu'ndan denize girdiklerini, Ramazan'da ise gece denize girdiklerini ifade etti.