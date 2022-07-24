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Aile meclisinde infaz kararı! Safura Gülistan cinayetinde şok detaylar: Katledilme nedeni ortaya çıktı

Kayınpederi Galip Gülistan tarafından başından 2 kurşunla vurularak öldürülen ancak töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıkan Safura Gülistan'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İşte töre cinayetinde kan donduran detaylar...

24.07.2022 07:25 - Son Güncelleme: 24.07.2022 07:25
Aile meclisinde infaz kararı! Safura Gülistan cinayetinde şok detaylar: Katledilme nedeni ortaya çıktı

Kayınpederin gelinini öldürdüğü gibi görünen ancak perde arkasında töre cinayeti olduğu ortaya çıkan olay 26 Ocak günü İstanbul Kartal'da meydana geldi.

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Aile meclisinde infaz kararı! Safura Gülistan cinayetinde şok detaylar: Katledilme nedeni ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Galip Gülistan polis ekiplerini arayarak kendisini ihbar etti.

Aile meclisinde infaz kararı! Safura Gülistan cinayetinde şok detaylar: Katledilme nedeni ortaya çıktı

"Gelinimi vurdum, gelin beni alın" dedi. Cinayeti ise kendisine yönelik hareketlerinden rahatsız olup sinirlendiği için işlediğini öne sürdü.

Aile meclisinde infaz kararı! Safura Gülistan cinayetinde şok detaylar: Katledilme nedeni ortaya çıktı

İfadesi alınan Safura'nın eşi Abdurrahman Gülistan, olaydan kısa süre önce eşinin başka bir adamla mesajlaştığını ancak barıştıklarını, sonrasında evlerine eşi adına hediye parfüm geldiğini söyledi.

Aile meclisinde infaz kararı! Safura Gülistan cinayetinde şok detaylar: Katledilme nedeni ortaya çıktı

"TÖRE GEREĞİ ÖLDÜRÜLMESİ KARARI ALINDI"
Başına gelecekleri adeta hisseden talihsiz kadının yakınlarına, "Beni öldürecekler, yaşatmayacaklar" dediği de ortaya çıkan soruşturmada savcılık, Safura Gülistan'ın 'töre gereği' öldürülmesine yönelik toplantı yapılarak planlı şekilde kararın alındığını belirtti.

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