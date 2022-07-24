Aile meclisinde infaz kararı! Safura Gülistan cinayetinde şok detaylar: Katledilme nedeni ortaya çıktı
Kayınpederi Galip Gülistan tarafından başından 2 kurşunla vurularak öldürülen ancak töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıkan Safura Gülistan'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İşte töre cinayetinde kan donduran detaylar...
24.07.2022 07:25 - Son Güncelleme: 24.07.2022 07:25
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Galip Gülistan polis ekiplerini arayarak kendisini ihbar etti.
"TÖRE GEREĞİ ÖLDÜRÜLMESİ KARARI ALINDI"
Başına gelecekleri adeta hisseden talihsiz kadının yakınlarına, "Beni öldürecekler, yaşatmayacaklar" dediği de ortaya çıkan soruşturmada savcılık, Safura Gülistan'ın 'töre gereği' öldürülmesine yönelik toplantı yapılarak planlı şekilde kararın alındığını belirtti.