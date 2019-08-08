Sıcak hava böbrek taşını tetikliyor! 7 adımda böbrek taşını önleyin!

BOL SU İÇİN

Günde en az 2 litre sıvı tüketin. Sıvı tüketiminin su ağırlıklı olması en ideali. Kahve ve çay gibi ürünlerin fazla tüketimi okzalat denilen taşların büyük kısmında bulunan bir maddenin miktarını artırarak taş oluşumunu tetikleyebiliyor. Gazlı ve kolalı içeceklerin de taş oluşumunu artırdığına dair birçok yayın bulunuyor.