Sıcak hava böbrek taşını tetikliyor! 7 adımda böbrek taşını önleyin!
Sıcak havaların böbrek taşı oluşumunu büyük ölçüde etkilediğini söyleyen uzmanlar, böbrek taşına karşı 7 etkili önlemi açıkladı! Ülkemizde her yıl 10 yetişkinden birinde saptanan ve dünyada görülme sıklığı giderek yaygınlaşan böbrek taşı sorunu yaz aylarında daha da artıyor. Uzmanlar özellikle yaz aylarında daha çok böbrek taşı teşhisi konulduğunu beliterek, sıcak hava nemle birlikte vücutta sıvı kaybını hızlandırdığından bu sıvıyı yerine koymanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Peki böbrek taşı oluşumunu engellemek için ne yapmalı? 7 adımda böbrek taşı oluşumunu önleyin!
BOL SU İÇİN
Günde en az 2 litre sıvı tüketin. Sıvı tüketiminin su ağırlıklı olması en ideali. Kahve ve çay gibi ürünlerin fazla tüketimi okzalat denilen taşların büyük kısmında bulunan bir maddenin miktarını artırarak taş oluşumunu tetikleyebiliyor. Gazlı ve kolalı içeceklerin de taş oluşumunu artırdığına dair birçok yayın bulunuyor.
TUZU KISITLAYIN
Tuz, böbrek taşlarının büyük çoğunluğunda bulunan kalsiyumun böbreklerden atılımını artırarak taş oluşumunu kolaylaştırıyor. Aşırı tuz tüketmekten kaçının. Yemeklerinize hatta ayranınıza tuz eklemeyin. Mümkün olduğunca az tuz tüketerek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi diğer hastalıklardan da korunabilirsiniz.
DÜZENLİ VE TEMPOLU YÜRÜYÜN
Hareketsizliğin hastalıklara davetiye çıkardığı yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya konuluyor. Sağlığa genel faydalarının yanı sıra böbrek taşından korunmak için de düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Egzersizin ve ideal kiloda olmanın taş hastalığını azalttığına dair birçok yayın bulunuyor. Özellikle sıcak yaz aylarında hareket isteği azalabildiğinden gün içerisinde mutlaka hareket etmeye; her gün en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürümeye özen gösterin.