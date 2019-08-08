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Sıcak hava böbrek taşını tetikliyor! 7 adımda böbrek taşını önleyin!

Sıcak havaların böbrek taşı oluşumunu büyük ölçüde etkilediğini söyleyen uzmanlar, böbrek taşına karşı 7 etkili önlemi açıkladı! Ülkemizde her yıl 10 yetişkinden birinde saptanan ve dünyada görülme sıklığı giderek yaygınlaşan böbrek taşı sorunu yaz aylarında daha da artıyor. Uzmanlar özellikle yaz aylarında daha çok böbrek taşı teşhisi konulduğunu beliterek, sıcak hava nemle birlikte vücutta sıvı kaybını hızlandırdığından bu sıvıyı yerine koymanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Peki böbrek taşı oluşumunu engellemek için ne yapmalı? 7 adımda böbrek taşı oluşumunu önleyin!

08.08.2019 17:39 - Son Güncelleme: 08.08.2019 17:39
Sıcak hava böbrek taşını tetikliyor! 7 adımda böbrek taşı oluşumunu önleyin!

Sıcak havaların böbrek taşı oluşumunu büyük ölçüde etkilediğini söyleyen uzmanlar böbrek taşına karşı 7 etkili önlemi açıkladı...

Sıcak hava böbrek taşını tetikliyor! 7 adımda böbrek taşı oluşumunu önleyin!

BOL SU İÇİN

Günde en az 2 litre sıvı tüketin. Sıvı tüketiminin su ağırlıklı olması en ideali. Kahve ve çay gibi ürünlerin fazla tüketimi okzalat denilen taşların büyük kısmında bulunan bir maddenin miktarını artırarak taş oluşumunu tetikleyebiliyor. Gazlı ve kolalı içeceklerin de taş oluşumunu artırdığına dair birçok yayın bulunuyor.

Sıcak hava böbrek taşını tetikliyor! 7 adımda böbrek taşı oluşumunu önleyin!

LİMON TÜKETİN

Taze limon veya suyu, içerdiği sitrat nedeniyle taş oluşunu azaltıyor. Sitrat, doğal olarak da idrarımızda bulunan bir madde ve taş oluşumunu önlüyor. Dolayısıyla, limon tüketmek taş hastalığı için çok faydalı. Limonu salataya, çorbaya da sıkarak tüketmeye özen gösterin.

Sıcak hava böbrek taşını tetikliyor! 7 adımda böbrek taşı oluşumunu önleyin!

TUZU KISITLAYIN

Tuz, böbrek taşlarının büyük çoğunluğunda bulunan kalsiyumun böbreklerden atılımını artırarak taş oluşumunu kolaylaştırıyor. Aşırı tuz tüketmekten kaçının. Yemeklerinize hatta ayranınıza tuz eklemeyin. Mümkün olduğunca az tuz tüketerek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi diğer hastalıklardan da korunabilirsiniz.

Sıcak hava böbrek taşını tetikliyor! 7 adımda böbrek taşı oluşumunu önleyin!

DÜZENLİ VE TEMPOLU YÜRÜYÜN

Hareketsizliğin hastalıklara davetiye çıkardığı yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya konuluyor. Sağlığa genel faydalarının yanı sıra böbrek taşından korunmak için de düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Egzersizin ve ideal kiloda olmanın taş hastalığını azalttığına dair birçok yayın bulunuyor. Özellikle sıcak yaz aylarında hareket isteği azalabildiğinden gün içerisinde mutlaka hareket etmeye; her gün en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürümeye özen gösterin.

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