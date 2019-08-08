Nostradamus ve Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya deprem kehanetleri kan dondurdu! Öyle şeyleri bildiler ki...
Nostradamus ve Baba Vanga ismini mutlaka birçoğunuz duymuşsunuzdur. Son dönemlerde depremlerin artmasıyla birlikte birçok olayı bilen kahinler tekrar gündeme geldi. Kehanetleriyle dikkat çeken bu isimler bugüne kadar birçok olayı bilmesiyle dikkat çekti. Nostradamus ve Bulgar kör kahin Baba Vanga'nın kehanetleri son zamanlara damga vuruyor. Tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise herkesi şaşırtacak. Başta Nostradamus ve Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya için dikkat çeken kehanetlerini sizin için derledik. İşte o kehanetler...
Kahin denince akla ilk gelen isim o 'Nostradamus'. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Nostradamus'un birçok kehanetinin gerçekleştiği biliniyor.
YENİDEN OKUNUYOR
Yakın zamanda ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var. İşte Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetlerinden bazıları...
Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak.
Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.