Nostradamus ve Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya deprem kehanetleri kan dondurdu! Öyle şeyleri bildiler ki...

Nostradamus ve Baba Vanga ismini mutlaka birçoğunuz duymuşsunuzdur. Son dönemlerde depremlerin artmasıyla birlikte birçok olayı bilen kahinler tekrar gündeme geldi. Kehanetleriyle dikkat çeken bu isimler bugüne kadar birçok olayı bilmesiyle dikkat çekti. Nostradamus ve Bulgar kör kahin Baba Vanga'nın kehanetleri son zamanlara damga vuruyor. Tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise herkesi şaşırtacak. Başta Nostradamus ve Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya için dikkat çeken kehanetlerini sizin için derledik. İşte o kehanetler...

08.08.2019 19:00 - Son Güncelleme: 08.08.2019 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





