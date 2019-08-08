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Nostradamus ve Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya deprem kehanetleri kan dondurdu! Öyle şeyleri bildiler ki...

Nostradamus ve Baba Vanga ismini mutlaka birçoğunuz duymuşsunuzdur. Son dönemlerde depremlerin artmasıyla birlikte birçok olayı bilen kahinler tekrar gündeme geldi. Kehanetleriyle dikkat çeken bu isimler bugüne kadar birçok olayı bilmesiyle dikkat çekti. Nostradamus ve Bulgar kör kahin Baba Vanga'nın kehanetleri son zamanlara damga vuruyor. Tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise herkesi şaşırtacak. Başta Nostradamus ve Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya için dikkat çeken kehanetlerini sizin için derledik. İşte o kehanetler...

08.08.2019 19:00 - Son Güncelleme: 08.08.2019 19:18
Baba Vanga ve Shipton Ana'nın Türkiye ve dünya deprem kehanetleri kan dondurdu! Öyle şeyleri bildiler ki...

Kahin denince akla ilk gelen isim o 'Nostradamus'. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Nostradamus'un birçok kehanetinin gerçekleştiği biliniyor.

YENİDEN OKUNUYOR

Yakın zamanda ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var. İşte Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetlerinden bazıları...

Baba Vanga ve Shipton Ana'nın Türkiye ve dünya deprem kehanetleri kan dondurdu! Öyle şeyleri bildiler ki...

Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak.

Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.

Baba Vanga ve Shipton Ana'nın Türkiye ve dünya deprem kehanetleri kan dondurdu! Öyle şeyleri bildiler ki...

Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehameti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak.

Baba Vanga ve Shipton Ana'nın Türkiye ve dünya deprem kehanetleri kan dondurdu! Öyle şeyleri bildiler ki...

Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.

Baba Vanga ve Shipton Ana'nın Türkiye ve dünya deprem kehanetleri kan dondurdu! Öyle şeyleri bildiler ki...

KEHANETLER DEPREMLE SINIRLI DEĞİL

Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin olan Nostradamus'un Türkiye kehanetleri depremle de sınırlı değil.

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